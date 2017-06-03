Cenk Tosun 20'de bıraktı
Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 4-0 galip geldiği maçta 2 gol kaydederek toplamda 3 kulvarda sezonu 24 golle tamamladı.
Genç golcü 2015-2016 sezonunda ise siyah-beyazlı takımda gol kralı olan Mario Gomez'in gölgesinde kalmış olsa da o sezonda kariyerine 15 gol sığdırmıştı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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