Beşiktaş'tan Osmanlı'ya gol yağmuru!

Vodafone Park'ta oynanan sezon son maçında Beşiktaş, rakibi Osmanlıspor 4-0 mağlup etti ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Siyah- beyazlı taraftarların akın ettiği maçta Kartal'ın mabedi şampiyon tezahüratlarıyla inledi. Büyük coşkunun olduğu mücadelede gol perdesini Cenk Tosun açtı. 16. dakikada soldan aldığı topla ceza alanına giren Cenk Tosun'un, yerden vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0. Tosic ilk yarının skoru ilan etti. 31. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Cenk'in pasında altı pasta topla buluşan Tosic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0.



ŞAMPİYON KALDIĞI YERDEN DEVAM...

İkinci yarıda da taraftarına futbol resitali sunan Beşiktaş gollerini atmaya devam etti. Önce Aboubakar sonra sahne yine Cenk'in oldu. 73'te orta alanda topla ilerleyen Gökhan İnler ara pasıyla topu ceza sahası içindeki Oğuzhan Özyakup'la buluşturdu. Oğuzhan Özyakup topla ilerledi ve penaltı noktasına hareketlenen Vincent Aboubakar'a pasını aktardı. Vincent Aboubakar gelişine sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu:3-0.



CENK AFFETMEDİ

Cenk Tosun 89'da skoru ilan etti. Serbest vuruş sonrasında yapılan top kaybında topu kontrol eden Ryan Babel ceza sahası yayının önüne ilerleyip ara pasını Cenk Tosun ile buluşturdu. Cenk Tosun, Ahmet Eyüp Türkaslan'ı geçti ve savunma oyuncusunun yanından topu ağlarla buluşturdu



VODAFONE PARK'TA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Vodafone Park'ta üst üste iki sezon şampiyonluğu kucaklayan ve Süper Toto Süper Lig'de 15'inci şampiyonluğunu elde ederek üçüncü yıldızı göğsüne takan Beşiktaş'ın coşkusuna taraftarlar da ortak oldu. Vodafone Park'ın terasına kurulan podyumda boy gösteren Beşiktaşlı futbolcular, marş ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutlayan taraftarları selamladı.



OSMANLISPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A PANKART JESTİ

Konuk ekip Osmanlıspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yardımcıları ve oyuncular, siyah-beyazlı takımın teknik heyetiyle oyuncularını

seremoni öncesi alkışlarla karşıladı. Çıkış tüneli önünde iki sıra halinde siyah-beyazlıları bekleyen Osmanlısporlular, Beşiktaş'ı şampiyonluğundan dolayı kutladı. Konuk ekip ayrıca sahaya "ŞampiyONBEŞiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." yazılı pankartla çıktı.



Beşiktaşlı taraftarlar da tribünün büyük bölümünü kaplayan ve üstünde "Alkışlayın Şampiyonu" yazan pankart açtı. Osmanlıspor, ısınmak için sahaya çıkarken de Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askeri unutmadı ve "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" yazılı pankart taşıdı. Beşiktaşlı taraftarlar, Osmanlısporlu oyuncuları bu iki hareketinden dolayı yoğun bir şekilde alkışladı.



Bu arada karşılaşma öncesinde Şırnak'ta şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.



100. GOL TOSİC'TEN

Sezon boyunca ilk 11'de şans bulan Fabricio Agosto Ramirez, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, sezonun son karşılaşmasında da görev aldı. Şenol Güneş'in fazla oynatmadığı Andreas Beck, Matej Mitrovic, Caner Erkin ve Gökhan İnler de şampiyonluk coşkusunun yaşandığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı yakaladı.



Beşiktaş'ta annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Brezilya'ya giden Anderson Talisca, sezonun son karşılaşmasında yer alamadı. Sakatlığı nedeniyle Gaziantepspor maçının kadrosunda bulunmayan Ricardo Quaresma, Osmanlıspor mücadelesinde de aynı nedenle oynayamadı. Son haftalarda kadroda tercih edilmeyen Atiba Hutchinson, sezonun son maçında yine kadroda bulunmadı. Öte yandan Siyah-beyazlı takımın stat yenilendikten sonraki 100. golü Tosiç'e kısmet oldu. Osmanlıspor karşısında takımını öne geçiren Cenk Tosun 99., Tosiç ise skoru 2-0'a getirirken Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 100. golünü kaydetmiş oldu.