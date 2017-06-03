 Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

    Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor, prestij maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve Osmanlıspor'un ilk 11'leri belli oldu.

    İşte iki takımın da ilk 11'leri:

    Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Beck, Tosic, Mitrovic, Caner, Oğuzhan, Gökhan İnler, Tolgay, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun

    Osmanlıspor'un ilk 11'i: Ahmet, Numan, Engin, Muhammed, Regattin, Delarge, Maher, Luis Carlos, Szukala, Webo, Rusescu

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:35
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