Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor, prestij maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve Osmanlıspor'un ilk 11'leri belli oldu.
İşte iki takımın da ilk 11'leri:
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Beck, Tosic, Mitrovic, Caner, Oğuzhan, Gökhan İnler, Tolgay, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun
Osmanlıspor'un ilk 11'i: Ahmet, Numan, Engin, Muhammed, Regattin, Delarge, Maher, Luis Carlos, Szukala, Webo, Rusescu
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:35
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 15
Yorum
Gs Kayserili stoper Mabiala boyu 1.89 her maç bize kafayla gol atıyor.Sözleşmesi bitmiş..Bari bedavaya onu alın.500 bin fazla maaş vermeyin
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
kadonaliz kadroyu aykut kurmuştur kesin koşun yeterki koşun tesadüf bi golle galip geliriz belki felsefi ile dünya futboluna hakim arkadaş nasıl olsa
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli Golüde advocat atar artık
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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