 Beşiktaş ile Talisca'da zirvede – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş ile Talisca'da zirvede

    Beşiktaş ile Talisca'da zirvede

    Beşiktaş sezonu en çok şut çeken takım olarak tamamlarken, en çok şut çeken futbolcu ise Anderson Talisca oldu.

    Spor Toto Süper Lig 34. maçların oynanmasından sonra son buldu. Şampiyonluğu Beşiktaş ilan ederken, siyah-beyazlı takım ligin genel karnesinde de zirvede yer aldı.
    73 golle ligin en golcü takımı olarak sezonu tamamlayan siyah-beyazlılar, maç başına en çok şut çeken takım olarak da istatistiklerde zirvede yer aldı. Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'da rakip kaleyi en çok yoklayan oyuncu olarak zirvede takımını ismen temsil etti. Maç başına 3,27 şut ortalaması ile oynayan Brezilyalı hücumcu, Beşiktaş adına da takımın yıldızları arasında. Beşiktaş, maç başına rakip kaleye 12,52 şut ortalaması ile mücadele etti. Adeta rakip kaleyi abluka altına alan Kara Kartal, maç başına 5,94'lük isabetli şut oranıyla ligin yine zirvesinde yer aldı.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:13
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