Beşiktaş ile Talisca'da zirvede
Beşiktaş sezonu en çok şut çeken takım olarak tamamlarken, en çok şut çeken futbolcu ise Anderson Talisca oldu.
73 golle ligin en golcü takımı olarak sezonu tamamlayan siyah-beyazlılar, maç başına en çok şut çeken takım olarak da istatistiklerde zirvede yer aldı. Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'da rakip kaleyi en çok yoklayan oyuncu olarak zirvede takımını ismen temsil etti. Maç başına 3,27 şut ortalaması ile oynayan Brezilyalı hücumcu, Beşiktaş adına da takımın yıldızları arasında. Beşiktaş, maç başına rakip kaleye 12,52 şut ortalaması ile mücadele etti. Adeta rakip kaleyi abluka altına alan Kara Kartal, maç başına 5,94'lük isabetli şut oranıyla ligin yine zirvesinde yer aldı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:13
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
Yorum
Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
Beşiktaş ile Talisca'da zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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