Avrupa bizi izliyor
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, üst üste 2 kez şampiyon olmanın keyfini çıkardıklarını söyledi. "Bütün Avrupa'nın gözü Beşiktaş'ın üzerinde. Hem 2 yıl üst üste şampiyon olmak hem Avrupa'da başarılı olmak, hiç kolay değil. Türkiye'de sürekli şampiyon olmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali zorlamak istiyoruz. Ama UEFA'da hedef final ve kupayı almak"
PLANLAMA YAPACAĞIZ
Beşiktaş'ın daha iyi yerlere gelmesini istediklerini belirten Albayrak şöyle devam etti: "Türkiye'de süekli şampiyon olmayı ve Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finali zorlamak istiyoruz. Bunlar böyle bir günde olabilecek şeyler değil. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimiz final ve kupayı kazanmak. Bu orta vadeli bir strateji, uzun vadede de süreklilik arz edecek bir yapı olmasını arzu ediyoruz. Oyuncularımıza gelen transfer teklifleri var. Yönetim olarak bunları önümüzdeki haftadan itibaren masaya yatırıp planlamamızı yapacağız."
LENS'İ İSTİYORUZ
Metin Albayrak Fenerbahçe forması giyen Lens ile de ilgilendiklerini belirtti. Geçen sene öncelikli olarak almak istedikleri Lens'ten Çin'e gitmek istediği için vazgeçtiklerini ifade eden Albayrak, "Lens daha sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Şu anda Sunderland'ın oyuncusu . İngiliz ekibi onu satmak istiyor. Biz de satın almak değil, satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyoruz. Olabilir mi olabilir" diye konuştu. Albayrak başarılı olmalarının sırrını ise istikrar olarak açıklayarak, "Takımın iskeletini bozmadık ve hedefleri doğru çizerek mutlu sona ulaştık" dedi.
GOMEZ'İ ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ
Yönetici Albayrak, Mario Gomez'in geri döneceği söylentilerinin doğru olmadığını açıkladı. Metin Albayrak, "Öyle bir şey yok. Türkiye'de şöyle bir intiba var; Demba Ba çok önemliydi, gittiğinde taraftar çok üzüldü. Ama Gomez gelince, onun sportif anlamdaki açığını kapattıktan sonra Demba Ba unutuldu. Herkesin aklında santrfor mevki doldurulmadı gibi bir düşünce var, işte 'Gomez gelince o mevkii doldurulacak' gibi bir algı var. O yüzden de oraya bir yakıştırma oluyor. Başkan da bunu söyledi zaten, Gomez bizim gündemimizde yok" diye konuştu.
BİZ ŞAMPİYONLUĞA, MARİO KÜMEYE!
Gomez'in Beşiktaş'ın şampiyon olduğu günlerde Almanya'da düşmeme maçı oynadığını ifade eden Albayrak şöyle devam etti: "Ben Gomez'in çok açık ve dürüst olduğunu düşünmüyorum o dönemde. Senin hesabın var ama Allah'ın da bir hesabı var. Bize 'Şampiyonlar Ligi'ne nasıl takım yapacaksınız' derken, gittiği takımda son maçta küme düşmekten kurtuluyorsun. İşte kader bu..."
BANA İNDİRİM YOK, ADAM DÖVENE VAR!
Aldığı 4 aylık cezadan dolayı G.Antep'teki şampiyonluk maçına gidemediğini ifade eden Metin Albayrak "Ben F.Bahçe maçı sonrası ceza aldım. Tahkim cezamı indirmedi ve 4 aydır maçlara giremiyorum. Ama bu işlerde adalet olmalı, insanların kafasında soru işareti olacak uygulamalar olmamalı. Tahkime gidiyorsun indirim yok, ama adam dövüyorsun indirim var! Bunu yaptığın zaman orada güven bunalımı oluyor. İnsanların kurumlara olan güveni kalmıyor. Ama 'kavgada yumruk aranmaz' derler. Şampiyon olmaktı hedefimiz ve şampiyon olduk" dedi.
ABOUBAKAR KALMALI!
Siyah-beyazlı ekibin yöneticisi Metin Albayrak, Porto'dan kiralık olarak gelen ve sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'la yola devam etmek istediklerini söyledi. Aboubakar'ın genç, çok güçlü, kuvvetli, aynı zamanda ikili oynayabilen özellikleri olduğunu belirten Albayrak, "Tek santrfor olarak da, Cenk ile birlikte de oynayabiliyor. O yüzden bu bizim için de büyük avantaj. Hocanın da eli çok kuvvetleniyor, çünkü her türlü oyun şeklini deneyebiliyor. O yüzden Aboubakar'la şartlarımız uyduğu sürece devam etmeyi düşünüyoruz. Başkan Orman bu görüşmeleri bizzat yönetiyor. Porto başkanı ile de önemli ve kritik bir toplantı yaptı. Aboubakar biraz önce söylediğim gibi çok genç, potansiyeli var" diye konuştu.
ALTERNATİFİ VAR
Albayrak şöyle devam etti: "Sonunda herkes kendi menfaatini düşünüyor. Onlar da futbolcusunu oynatarak performansını yukarı çekmek istiyor. Sonuçta Porto'nun oyuncusu ama geniş bir kadroları var. Görüşüyoruz, bizim istediğimiz fiyatlarda uygunluk olursa tekrar kiralık ve satın alma opsiyonlu almak için Başkan görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerin sonuçlarını beklemek lazım. Gidebilir de kalabilir de ama biz kalması için uğraşıyoruz. Tek hedefimiz hocanın sezon başı kampına transferleri yetiştirmek. Sezon başı kampı çok önemli. Hocanın sezon başı kampı da meşhurdur. O kampı yemesi lazım ki sezon içinde sıkıntı olmasın. O yüzden de Aboubakar ile ilgili olursa hiç bir problem kalmaz, olmazsa da alternatifi var bizde."
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:19
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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