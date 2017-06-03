 Arena gitti Park geldi! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Arena gitti Park geldi!

    Arena gitti Park geldi!

    Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'nın ismi 'Vodafone Park' olarak değiştirildi.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi: "Başkan olmadan önce sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi stadyumlarından birini inşa etme hayalim vardı. Geçen sene açılan yeni yuvamızda daha ilk yılında pek çok başarının sahibi olduk. Ayrıca müzemiz, kafe ve restoranlarımız ve ev sahipliği yaptığımız pek çok etkinlikle Avrupa'daki muadil statlar gibi sadece bir stadyum olarak değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı ve moda merkezi olarak, şehre ve semte hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi haline geldik. Uluslararası bir isimle Vodafone Park olarak bu vizyonu geliştirerek devam ettirecek; İstanbul'un bir cazibe merkezi ve uğrak noktası olmaya devam edeceğiz."

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:04
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