Arena gitti Park geldi!
Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'nın ismi 'Vodafone Park' olarak değiştirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi: "Başkan olmadan önce sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi stadyumlarından birini inşa etme hayalim vardı. Geçen sene açılan yeni yuvamızda daha ilk yılında pek çok başarının sahibi olduk. Ayrıca müzemiz, kafe ve restoranlarımız ve ev sahipliği yaptığımız pek çok etkinlikle Avrupa'daki muadil statlar gibi sadece bir stadyum olarak değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı ve moda merkezi olarak, şehre ve semte hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi haline geldik. Uluslararası bir isimle Vodafone Park olarak bu vizyonu geliştirerek devam ettirecek; İstanbul'un bir cazibe merkezi ve uğrak noktası olmaya devam edeceğiz."
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:04
-
Galatasaray'da yaprak dökümü
Toplam 1
Yorum
metinn 2 senedir yatarak parayi cukka ediyor isede enaz sabri kadar cehdjo kadar semih kadar hakan balta kadar hatta daha fazlada katki yapmsitir.
-
Aziz Yıldırım: Pazartesi günü açıklayacağız
Toplam 8
Yorum
fb aykut - aziz yönetimi başarı getirebilir, ama aykut - ali koç yönetimi daha büyük başarılar getirecektir.
-
Arena gitti Park geldi!
Toplam 1
Yorum
Bence Ben Arena Isimini Daha Fazla Begeniyordum
Arena gitti Park geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.