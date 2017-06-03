Aboubakar sezonu golle kapattı

Beşiktaş'ı golleriyle sırtlayan Vincent Aboubakar, sezonun son maçında da fileleri havalandırarak sezonu 19 golle tamamladı.

Ligin son haftasında Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u konuk ettiği maç, 3-0'lık skorla ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada takımı adına 1 gol kaydeden Vincent Aboubakar ise Cenk Tosun gibi sezonun son maçını golle kapadı. Kamerunlu futbolcu bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 19 gol kaydetti ve 4 asist yaptı. Aboubakar ligde 12, kupada 1, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ise 3'er gol attı.