 Aboubakar sezonu golle kapattı – Fotomaç – 03 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Aboubakar sezonu golle kapattı

    Aboubakar sezonu golle kapattı

    Beşiktaş'ı golleriyle sırtlayan Vincent Aboubakar, sezonun son maçında da fileleri havalandırarak sezonu 19 golle tamamladı.

    Ligin son haftasında Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u konuk ettiği maç, 3-0'lık skorla ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada takımı adına 1 gol kaydeden Vincent Aboubakar ise Cenk Tosun gibi sezonun son maçını golle kapadı. Kamerunlu futbolcu bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 19 gol kaydetti ve 4 asist yaptı. Aboubakar ligde 12, kupada 1, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ise 3'er gol attı.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar sezonu golle kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.