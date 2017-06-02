Şampiyonluk kutlama programı belli oldu
Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Beşiktaşlı futbolcuları bir tekne turu daha bekliyor.
Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın kutlama programı açıklandı.
Ligin 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Şenol Güneş'in ekibi, kupasını Vodafone Arena'da oynanacak Osmanlıspor maçından sonra alacak.
Kulüp, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yılki kutlamalar için de tekne turu düzenliyor. 13:00'te başlayacak kutlamalar çerçevesinde Beşiktaşlı futbolcular özel olarak hazırlanan tekneyle Anadolu Hisarı önünden hareket ederek İstanbul Boğazı'nda tur atacak.
Oyuncuların tekne turu Dolmabahçe Sarayı'nda son bulacak ve ekibimiz buradan üstü açık otobüs ile Vodafone Arena'ya geçecek. Sonrasında futbolcular saat 14.30'da Denizbank Tribünü'ndeki terasta hazırlanan platformdan taraftarlarımızı selamlayacak.
SERAMONİ MAÇTAN SONRA
17:00'de başlayacak Beşiktaş - Osmanlıspor maçının bitişiyle birlikte şampiyonluk seramonisi başlayacak. 30 kişilik Beşiktaş Korosunun Beşiktaş marşları söylemesiyle başlayacak kupa töreninde, yavru kartallar Beşiktaş bayraklarıyla yürüyecek. Kulübün 15. şampiyonluk kupası, buggy/olips aracı ile Vodafone Arena'da bir tur atacak ve kaideye konulacak.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:20
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Sorun değil çözüm adamıyım
Toplam 10
Yorum
advers Turgay Demir ortamı geren zaman zaman provakatif açıklamalar yapan söylediklerinin nereye gideceğini hesap edemeyen agresif bir yorumcu !
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 6
Yorum
metin ikinci ve son şampiyonluk iyi sevinin
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Hasan Ali yol ayrımında
Toplam 20
Yorum
horoz topu alır almaz stoper veya kaleciyi arayan bir futbol mantığıyla hiçbirzaman FENER'in futbolcusu olamadın. Fener forması sana büyük
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