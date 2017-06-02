Şampiyonluk kutlama programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın kutlama programı açıklandı.

Ligin 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Şenol Güneş'in ekibi, kupasını Vodafone Arena'da oynanacak Osmanlıspor maçından sonra alacak.

Kulüp, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yılki kutlamalar için de tekne turu düzenliyor. 13:00'te başlayacak kutlamalar çerçevesinde Beşiktaşlı futbolcular özel olarak hazırlanan tekneyle Anadolu Hisarı önünden hareket ederek İstanbul Boğazı'nda tur atacak.

Oyuncuların tekne turu Dolmabahçe Sarayı'nda son bulacak ve ekibimiz buradan üstü açık otobüs ile Vodafone Arena'ya geçecek. Sonrasında futbolcular saat 14.30'da Denizbank Tribünü'ndeki terasta hazırlanan platformdan taraftarlarımızı selamlayacak.

SERAMONİ MAÇTAN SONRA

17:00'de başlayacak Beşiktaş - Osmanlıspor maçının bitişiyle birlikte şampiyonluk seramonisi başlayacak. 30 kişilik Beşiktaş Korosunun Beşiktaş marşları söylemesiyle başlayacak kupa töreninde, yavru kartallar Beşiktaş bayraklarıyla yürüyecek. Kulübün 15. şampiyonluk kupası, buggy/olips aracı ile Vodafone Arena'da bir tur atacak ve kaideye konulacak.