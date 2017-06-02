Neden oynamadığımı Şenol Güneş’e sorun!
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Gökhan İnler, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gökhan şöyle devam etti: "Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz tabi ki tur atlamak, gruptan çıkmak. Herkes takım için kalbini veriyor, hepsine saygı duyuyorum. Bu sene unutmadığım maç Napoli maçıydı. Çünkü orada kazanmak gerçekten çok zor."
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:01
-
Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
-
Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
-
Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
Neden oynamadığımı Şenol Güneş’e sorun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.