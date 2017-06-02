 Neden oynamadığımı Şenol Güneş’e sorun! – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Neden oynamadığımı ’e sorun!

    Neden oynamadığımı Şenol Güneş’e sorun!

    Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından , A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Gökhan, "Sence neden ilk 11'de onamıyorsun?" sorusuna "Bunu bana değil, hocaya sormak gerekiyor" dedikten hemen sonra "Şaka tabiki.. Benim hocayla aram gayet iyi. Bir sorunum yok. Kendimi bir türlü hazır hissetmedim" açıklamasını yaptı.

    Gökhan şöyle devam etti: "Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz tabi ki tur atlamak, gruptan çıkmak. Herkes takım için kalbini veriyor, hepsine saygı duyuyorum. Bu sene unutmadığım maç Napoli maçıydı. Çünkü orada kazanmak gerçekten çok zor."
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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