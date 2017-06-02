Gökhan Gönül'den Aykut Kocaman sözleri
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.
Beşiktaş ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.
A Spor'a özel bir röportaj veren Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ı çok sevdiğini ve kendisine birçok kez fikir danıştığını belirtti.
Gökhan Gönül'ün diğer açıklamaları şöyle;
"Başakşehir'in ligi ilk sıralarda bitirebileceğini düşünmüyordum. Son 4-5 haftada Başakşehir bizi çok tedirgin etti. Bütün sezon verdiğimiz emeğin karşılığını şampiyonlukla almak büyük mutluluk. Şampiyonlar Ligi'nden kötü bir şekilde elendik. Önümüzdeki yıl Avrupa'da daha başarılı olmalıyız."
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:09
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Beşiktaş'tan flaş Lens açıklaması
Toplam 17
Yorum
T Beşiktaş'a borcu var desen neyse diyeceğim de adam alacaklı niye torpil geçsin!
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Gökhan Gönül'den Aykut Kocaman sözleri
Toplam 4
Yorum
Acı Gerçek Adam doğru söylemiş; Biz bu sene saha kenarında ve yönetim'de zayıf kaldık..
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Beşiktaş'tan flaş Lens açıklaması
Toplam 17
Yorum
1903 Kimi satıp ta alacaksın hala anlamıyorsunuz futbolcu satarak futbolcu alısın bu kurala uymasan şamp ve uefa kupasına katılamasın örnek gs.
Gökhan Gönül'den Aykut Kocaman sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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