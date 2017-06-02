Beşiktaş sezonun son idmanını yaptı
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, ligin 34. haftasında Osmanlıspor ile yapacağı maç öncesindeki son çalışmasını gerçekleştirdi.
Vodafone Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma öncesinde şampiyonluk kutlamalarına başlayacak olan siyah-beyazlılar son antrenmanında serbest çalışma yaptı.
Futbolcular uzun süre pas çalışması yaparken son bölümde kısa mesafede çift kale maç yaptı.
Talisca, Quaresma izin yaparken Demba Ba, Atiba ve ameliyat olan Marcelo çalışmaya katılmadı.
Siyah-beyazlılar yarın saat 13.00'te Anadolu Hisarı'ndan deniz yoluyla Vodafone Arena'ya hareket edecek.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:53
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Tudor, Titi’yi veto etti
Toplam 6
Yorum
austin ooo geçen yılki yorumlarda gelmeye başlamış cavanda şundan iyidr jasue bundan diye herşey aynı ya değişen bişey yok kafalar yerde hep..
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Van Persie biraz yalnız kalmalı
Toplam 10
Yorum
TCelcius Çok gülüyorum duruma hangi beşiktaş haberini açsam altında fenerli yorumu kendi kendilerini yiyorlar resmen:DAdamlar ne yapsın kendi sayfala
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Kocaman'la geliyor
Toplam 26
Yorum
zuhahahaha aykut fenerde 10 haftada kovulur gelse nolur gelmese nolur, fener ve galatanin ahi gitmis vahi kalmis, simdiki populer takim besiktas :)haha
Beşiktaş sezonun son idmanını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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