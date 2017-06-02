 Beşiktaş sezonun son idmanını yaptı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    sezonun son idmanını yaptı

    Beşiktaş sezonun son idmanını yaptı

    Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , ligin 34. haftasında Osmanlıspor ile yapacağı maç öncesindeki son çalışmasını gerçekleştirdi.

    Vodafone Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma öncesinde şampiyonluk kutlamalarına başlayacak olan siyah-beyazlılar son antrenmanında serbest çalışma yaptı.

    Futbolcular uzun süre pas çalışması yaparken son bölümde kısa mesafede çift kale maç yaptı.

    Talisca, Quaresma izin yaparken Demba Ba, Atiba ve ameliyat olan Marcelo çalışmaya katılmadı.

    Siyah-beyazlılar yarın saat 13.00'te Anadolu Hisarı'ndan deniz yoluyla Vodafone Arena'ya hareket edecek.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:53
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