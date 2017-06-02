 A Milli Takım’a ‘dört’ Beşiktaşlı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    A Milli Takım’a ‘dört’ Beşiktaşlı

    A Milli Takım’a ‘dört’ Beşiktaşlı

    Şampiyon Beşiktaş’tan Caner, G. Gönül, Cenk ve Oğuzhan, A Milli kadroya alındı

    A Milli Futbol Takımı'nın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maç ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosuna Beşiktaş'tan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun davet edildi. A Milliler, yarın 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da Üsküp'e giderek kampa girecek.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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