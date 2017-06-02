A Milli Takım’a ‘dört’ Beşiktaşlı

Şampiyon Beşiktaş’tan Caner, G. Gönül, Cenk ve Oğuzhan, A Milli kadroya alındı

A Milli Futbol Takımı'nın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maç ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosuna Beşiktaş'tan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun davet edildi. A Milliler, yarın 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da Üsküp'e giderek kampa girecek.