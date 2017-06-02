 2016 Türkiye Fair Play ödülü Yasin Sülün’ün!.. – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    2016 Türkiye Fair Play ödülü ’ün!..

    2016 Türkiye Fair Play ödülü Yasin Sülün’ün!..
    Beşiktaş'ın U-21 Futbol Takımımı antrenörü , Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin belirlediği 2016 Türkiye Ödülleri'nde "Fair Play" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Yasin Sülün, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fenerbahçe U21 takımıyla oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe'nin 3. oyuncu değişiklik hakkını kullanıp, sakatlıktan dolayı sahada 10 kişi kalması sonrasında, 1 oyuncusunu kenara alarak maçın eşit şartlarda devam etmesini sağlamıştı.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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