Seneye hedef Avrupa'da başarı

Beşiktaş'ın her zaman şampiyonluğa oynadığını söyleyen Oğuzhan, Cenk ve Necip üçlüsü "Artık hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde üst noktaları zorlamak" dedi.

Beşiktaşlı futbolcular Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Cenk Tosun şampiyon apoletiyle katıldıkları NTV Spor'daki programda sorulara yanıt verdi. Üst üste ipi göğüsleyerek önemli bir işe imza attıkların söyleyen siyah-beyazlılar ortak hedefi ise 'Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak' diye açıkladılar. İşte Kartallardan inciler:



İSPANYA LİGİ BANA ÇOK UYGUN

Oğuzhan Özyakup: Sezon başında Sosa ve Gomez'in gidişinden takımdaki herkes etkilendi. Gidenlerin ardından yerine kaliteli oyuncular geldi. Eskiye göre daha tecrübeliyiz. Sezonun sonunda, en kritik maçlarda Atiba'sız oynadık. Bu maçları iyi atlatmak da bizim için önemliydi. Cenk'in de gol kralı olmasını çok istedik. Şampiyonlukta payı çok büyük. Transfer konusuna gelince... Bunu son zamanlarda hiç düşünmedim. Açıklamalarım yanlış oldu. Arda Turan'ın yaptığı gibi Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek isterim. Gelen teklif yok ama İspanya tarzıma uygun. Avrupa'da da Manchester 5-10 yıl öncesi gibi değil. Lyon'u eleseydik kupayı alma şansımız bir hayli fazlaydı."



BEŞİKTAŞ'TA TEK FORVET OLMAZ

Cenk Tosun: Beşiktaş her sezon şampiyonluğa oynar. 3. senemde 2. şampiyonluğumu yaşadım. Önümüzdeki sene de aynısı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Lyon ile rövanş maçında öne geçtik, çok da iyi oynadık; olmadı. Lyon, Ajax'tan da, ManU'dan da iyi takımdı. Yarı finale kalsaydık, 'Biz bu Ajax'ı eleriz' diyorduk. Amacım hep birinci forvet olmak ama burası büyük bir kulüp hiçbir zaman tek forvetle olmaz. Aramıza yeni katılanlar oldu. Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün uyum sorunu olmadı. Caner'in komik yanı, Gökhan'ın ağabeyliği çok güzel. Aboubakar ise ilk başlarda durgundu. Ama Afrika Kupası'ndan geldikten sonra müthiş döndü. Çok iyi anlaştık.



ŞENOL HOCA TAM BİR İŞKOLİK !

Necip Uysal: Şenol Hoca işkolik bir isim. Maçtan çok idmanı seven bir hoca. Sabah gelip, akşam gider tesislerden. Şampiyonluk böyle geldi. Takım içinde de iyi bir uyumumuz var. Beck ve Atiba başta olmak üzere takımdaki yabancılar da Türkçe öğreniyor. Bu çok iyi bir şey. Talisca bazen maç içinde kayboluyor gibi oluyor ama bir anda ortaya çıkıp işi bitiriyor. Ya asist ya golle... Artık şu anki hedefimiz, Şampiyonlar Ligi'nde üst noktaları zorlamak olacak. Gruptan çıkmak istiyoruz.



BUNUN İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM

Oğuzhan Özyakup: Bu seviyede futbolcu olmak için çok fazla şeyden feda etmeniz gerek. Arkadaşlarımdan, eğlenceden vazgeçtim. En sevdiğim golüm Bursaspor deplasmanında 1-0 kazandığımız maçta attığım goldür. Hocamız bize her zaman 'İyi oynayın, kazanamazsanız canınız sağ olsun' der.



BİZ BAŞARIYA HEP AÇIZ

Necip Uysal: Biz her zaman başarıya açız. Daha lig bitmeden, yeni sezonun açılmasını istiyoruz. Sadece başarıya aç değiliz, oynadığımız oyundan zevk alıyoruz. İşimizi seviyoruz. Şenol hoca da buna çok önem veriyor. Ben Viera'yı çok beğeniyordum. Onu örnek alıyordum kendime.



İDOLÜM BATİSTUTA'YDI

Cenk Tosun: Almanya'da 3.5 yaşında başladım futbola. Bütün klansmanları oynadım. Şu an oynayanlar arasında Suarez ve Lewandowski'yi çok beğeniyorum. Brezilyalı Ronaldo ve Batistuta idollerimdi. Dışarıda gezerken başka bir takımın taraftarı gelip 'Siz şampiyonluğu hak etmiştiniz' diyebiliyor.