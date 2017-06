"Şampiyonluklarda soru işaretleri var"

Sıra dışı yorumlar ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın şampiyonluğu ve şampiyonluk sayısı için şu ifadeleri kullanıyor:



"HER ŞAMPİYONLUK KUTSALDIR"

"Her ne kadar ben benim ortaya attığım görüş, video hakem uygulaması olsaydı farklı olurdu dememe rağmen her şampiyonluk kutsaldır. Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlu olsun."



"13 MÜ 15. ŞAMPİYONLUK MU?"

"Tartışma konusu şu bu onların 13. şampiyonluğu mu 15. şampiyonluğu mu bu ciddi bir soru işareti. Federasyon 15 diyor kendi resmi sitesinde sezon sayısı ve şampiyonluklara baktığımızda 59 sezonda 61 şampiyonluk var. Sitede şöyle yazıyor bu haftadan sonra geride 59 sezonu bıkarmış oluyoruz. 59. sezonda Beşiktaş 15 şampiyonluk yaşadıysa diğer şampiyonlukları topladığımızda 61 şampiyonluk çıkıyor. İşin aslı; rahmetli Cenk Koray ölmeden önce bir yazılar almış bir şeyler, bir şeyler... 59 yılından önceki 2 sezonda Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kabul ettirtmiş devrin federasyon tahkim kurulu da kabul etmiş. Bunlar büyük soru işaretleri. Ben tabii 57-58 sezonlarını hatırlamadığım için ne olmuş ne bitmiş yaşamadığım için bilmiyorum o kadar yaşlı değilim!.. Aslında bu çok fazla büyütülecek bir konuda değil ha 13 ha 15. . Hayırlı olsun"



"KİMSE EFENDİ DEĞİLDİR"

10 Numara Muhabbet kanalındaki yorumlarına şöyle devam ediyor Çakar; "Kimse 'Efendi Beşiktaş' ayaklarına kapılmasın. Bakın hiç kimse efendi değildir veya herkes efendidir. Köprüde bayrağı yakanları gördük20 milyon taraftar içinde 5 tane çakal gidiyorlar şampiyon oldukları gece köprünün ortasında arabayı durduruyorlar, bu organizasyondur, spontane bir iş değildir."



"TÜRK HAKEMLİĞİ NE ÇAKALLARA KALMIŞ"

"Köprüde Fenerbahçe Bayrağı yakan adamın veya yaktığı iddia edilen adamın ki adam hakem çıkıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu eğitimdir. Türk hakemliği ne çakallara kalmış !. Bunu yapan efendi filan değildir."



"PODOLSKİ'YE YAKIŞMADI"

"Orada bir çocuk var top toplayıcı, yanına gelmiş, belli ki Galatasaraylı, belli ki senin hayranın, 13-14 yaşında çocuk, şöyle elinle itme , omuzuna elini koy bir dakika de. Podolski de taraftarı selamlamak istiyor tamam doğru, bir işi var, ama sonra yanına geleceğim de çocuğa, kaç saniyeni alır. Alanya'da bulmuş seni çocuk, çektir selfie'ni. O çocuk ölene kadar 70 yaşına gelse o geceyi unutamayacak. "



"BURSA'YI BU HALE GETİRENLER FUTBOLCULARI ÇAKALLARA DÖVDÜRTENLERDİR"

"Aylar önce Fenerbahçe maçı oynandığı sırada sahaya giren bir Bursalı taraftar Volkan Şen'e saldırdı maç durdu, sözde avukat, bir avukat efendi çıktı o adamı şeyden kurtardı. Hakan denilen şahıs karakoldan kurtardı ondan sonra Bursaspor seyircisine sempati ikmali yapmak için "Kurtardık Allah'ın izniyle" falan gibi tweetler atıp daha sonra da istifa etmek zorunda bırakıldı. Aradan bir ay geçti Bursa otobüsü kıstırıldı Bursa idarecisi kapısını açtı Bursa oyuncularını çakallara dövdürttü ve Bursa yüzde 80 küme düşme aşamasına geldi. O yanlış şiddete yol veren idareciler kendi oyuncularını dövdürtüp, kendi oyuncularına tecavüze göz yumup bu saldırıya göz yumup Bursa'yı ne hale getirdiler."