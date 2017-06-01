Lens'te sona doğru

Beşiktaş, oyuncunun kulübü Sunderland’e farklı seçenekler sundu. İngilizler Beck+Milosevic+para takasını kabul etti

Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Jeremain Lens'te artık sona çok yaklaştı. Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in takımda görmek istediklerini açıkladıkları kanat oyuncusu için bonservisinin bulunduğu Sunderland ile şubat ayında masaya oturan siyah-beyazlı yönetim, o dönem Tolgay Arslan'ı takasta düşünmüştü. Ancak İngiliz ekibinin küme düşmesi ve Tolgay'ın da 2. lige razı olmaması nedeniyle Beşiktaş'ın bu kez farklı seçeneklerle Sunderland'in kapasını çaldığı bildirildi.



BAŞKAN BİZZAT BİTİRECEK

Buna göre siyah-beyazlıların Şenol Güneş'in gelecek sezon kadroda düşünmediği Alexander Milosevic, Beck, Gökhan İnler, Veli, Aras ve Boyko isimlerinden ikisini teklif ettiği dile getirilirken, Ada ekibinin Beck+Milosevic ve para karşılığında transfere sıcak baktığı vurgulandı. Sezonun tamamlanmasının ardından başkan Fikret Orman'ın son yazışmalardan sonra İngiltere'ye bir çıkarma yaparak işi bizzat bitireceği gelen haberler arasında.