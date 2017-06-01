Kupa İstanbul'a götürülüyor
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu şampiyonluk kupası Beşiktaş'a teslim edilmek üzere Ankara'dan İstanbul'a gönderildi.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca hazırlatılan ve bir haftadır Ankara'da sergilenen kupa yola çıkarıldı.
Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Mayıs Cuma günü kupanın tanıtımını yaptıklarında şampiyonun belli olmadığını belirtti. Kasapoğlu, "Bugün itibarıyla şampiyonumuz belli. Beşiktaş Kulübünü, taraftarını, yöneticilerini ve teknik ekibini şampiyonluk nedeniyle kutluyorum. İnşallah Avrupa'da bizi başarılı bir şekilde temsil eder." diye konuştu.
Bu sene taraftarların kupaya daha fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Sponsor olmamız nedeniyle şampiyonluk kupasını kurumumuzda sergiliyoruz. Taraftarların da ziyaretine açıyoruz. Bu yıl, geçen yıllara oranla çok daha fazla taraftar akınına uğradık. Bunu hem liglerin heyecanına hem taraftarların sevincinin yoğunluğuna hem de başarılı bir tanıtım çalışmasına bağlıyorum." değerlendirmesini yaptı.
- Yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti
Spor Toto Teşkilat Başkanlığında ziyarete açılan 100 bin lira değerindeki, 9 bin 300 gramı 925 ayar gümüşten, geri kalan bir kiloluk bölümü de altın kaplamadan oluşan şampiyonluk kupasını yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.
Ayrıca, açılan anı defterine de yaklaşık 600 taraftar düşüncelerini yazdı. Anı defterinin Beşiktaş Kulübüne hediye edileceği bildirildi.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:27
-
En iyisi Volkan
Toplam 3
Yorum
kupa da gördük 8 stoperli aykut mantığında kaleci olmasa da olur..tüm adamlar çizginin üzerinde.
-
Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 20
Yorum
tebrikler obra obra-nın bu soruya yanıtı harika olmuş..herkes işini iyi yapsın yeter. bu ülkeye çok kupalar gelir.
-
Fatih Terim'den sürpriz isimler
Toplam 4
Yorum
furkan zt kupasını kazanan takımdan 1 tane oyuncu olmaması adilane değil
Kupa İstanbul'a götürülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.