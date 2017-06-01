Hep şükrediyorum
Senegalli santrfor, Ramazan’ı müslüman bir ülkede geçirmenin güzelliğinden bahsetti, manevi hayatı hakkında açıklamalar yaptı.
Programda genelde manevi hayatı ve ibadetleri hakkında konuşan Ba, "Geçenlerde bir maçtan sonra, maçı takip eden sabahta namaza gittim. Taraftarlarla birlikteydik orada. 2 sene önce bir söz verdim, yadsımıyorum. Biraz da pişman oldum. Kupa alsak da almasak da her sabah camide buluşup Allah'a şükretmeliyiz" diye konuştu.
Usta golcü, namazın ruhu besleyen bir olgu olduğunun da altını çizip, "Her zaman namazları kılıyorum, hiç kaçırmaksızın. Topraktan gelenden faydalanmazsanız, ruhu besleyemezsiniz. Bu Rabbimizin bir lütfu. Etrafımdaki insanların büyük etkisi oldu namaz kılmamda. 17-18 yaşımda kılmaya başladım. O dönemden itibaren düzenli kılıyorum" dedi.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:23
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Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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