 Hep şükrediyorum – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Hep şükrediyorum

    Hep şükrediyorum

    Senegalli santrfor, Ramazan’ı müslüman bir ülkede geçirmenin güzelliğinden bahsetti, manevi hayatı hakkında açıklamalar yaptı.

    Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak tekrar renklerine bağladığı , bir TV kanalının sahur programına konuk oldu. "Beşiktaş'ta oynadığım ilk dönemde, Ramazan deneyimi yaşayamamıştım. Müslüman bir ülkede Ramazan'ı geçirmek gerçekten çok farklı oluyor" diyen Senegalli santrfor, hakkındaki Galatasaray söylentileri için "Galatasaray'a imza atmayacağım. Beşiktaş'ta kalacak mıyım, bakacağız" ifadesini kullandı.

    Programda genelde manevi hayatı ve ibadetleri hakkında konuşan Ba, "Geçenlerde bir maçtan sonra, maçı takip eden sabahta namaza gittim. Taraftarlarla birlikteydik orada. 2 sene önce bir söz verdim, yadsımıyorum. Biraz da pişman oldum. Kupa alsak da almasak da her sabah camide buluşup Allah'a şükretmeliyiz" diye konuştu.

    Usta golcü, namazın ruhu besleyen bir olgu olduğunun da altını çizip, "Her zaman namazları kılıyorum, hiç kaçırmaksızın. Topraktan gelenden faydalanmazsanız, ruhu besleyemezsiniz. Bu Rabbimizin bir lütfu. Etrafımdaki insanların büyük etkisi oldu namaz kılmamda. 17-18 yaşımda kılmaya başladım. O dönemden itibaren düzenli kılıyorum" dedi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:23
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