En değerlilerde Beşiktaş da var

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden KPMG, en değerli futbol kulüpleri sıralamasını açıkladı.

Araştırmaya göre, Manchester United, Real Madrid'in zirvedeki yerini alarak Dünyanın en değerli kulübü unvanına ulaştı. Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın girebildiği listede Beşiktaş'ın değeri 219 milyon Euro olarak açıklandı.