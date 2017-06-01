Beşiktaş'tan ilk ayrılan belli oldu
Yeni sezon öncesi fazla şans bulamayan oyuncuları gönderme kararı alan Beşiktaş'ta ilk giden isim Luiz Rhodolfo oluyor.
2 sezon önce takıma katılan ve geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıktan sonra ilk on bire giremeyen Rhodolfo ülkesinin takımlarından Flamengo'ya gidecek.
Her iki kulüp arasında yapılan görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğu ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
Rholdolfo 2015-2016 sezonunda geldiği Beşiktaş'ta toplam 37 maça çıkarken 2 gol atma başarısı gösterdi. İlk senesinde on birin değişmez ismi olan Brezilyalı stoper, Gaziantepspor karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Bu sezon iyileşmesine rağmen Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Rholdolfo 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmeye karar verdi.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:39
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Şampiyon Konyaspor
Toplam 18
Yorum
armadaki yıldız buda demektir ki fener ile gs 3 üncülük yarışına girecekler. yerlerini bilsinler. basket voleybol ve kürek sporu ile ilgilensinler
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1000 imza hazır
Toplam 7
Yorum
çagatay hadi inşallah dursunu gönderecez
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1000 imza hazır
Toplam 7
Yorum
öğretici bu adam çapsızın vizyonsuzun teki, imza atmayan GS a ihanet ediyor demektir ! GS ı seven imzalar !
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