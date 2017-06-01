 Beşiktaş'tan ilk ayrılan belli oldu – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'tan ilk ayrılan belli oldu

    Beşiktaş'tan ilk ayrılan belli oldu

    Yeni sezon öncesi fazla şans bulamayan oyuncuları gönderme kararı alan Beşiktaş'ta ilk giden isim Luiz Rhodolfo oluyor.

    2 sezon önce takıma katılan ve geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıktan sonra ilk on bire giremeyen Rhodolfo ülkesinin takımlarından Flamengo'ya gidecek.

    Her iki kulüp arasında yapılan görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğu ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

    Rholdolfo 2015-2016 sezonunda geldiği Beşiktaş'ta toplam 37 maça çıkarken 2 gol atma başarısı gösterdi. İlk senesinde on birin değişmez ismi olan Brezilyalı stoper, Gaziantepspor karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Bu sezon iyileşmesine rağmen Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Rholdolfo 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmeye karar verdi.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:39
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