''Beni kızdırıyorlar''
Güneş, Quaresma, Talisca ve Oğuzhan gibi yıldızları tatlı sert uyardı.
YETENEKLERİ FARKLI
"G.Antep maçında da ilk yarı bekleneni vermedi ama sonra 2 gol attı. Bu hatalarını giderdiğinde çok iyi oyuncu olacak. Yetenekleri çok fazla. Bu eksiklerini tamamlarsa dünya çapında bir oyuncu olur. Çalışmayı seviyor. Gol atmaktan, ekstra bir hareketten keyif alıyor. Bir gün yorgun olduğu için idmana çıkmak istemedi. Ben de ona sahada çalışan Quaresma'yı gösterdim ve 'Ricardo kaç yaşında, sen kaç yaşındasın? Sen daha fazla çalışmalısı' dedim. Beni o gün daha iyi anladı."
OĞUZHAN'I TRABZONLU OLDUĞU İÇİN OYNATIYORUM
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli hocası Şenol Güneş, genç kaptan Oğuzhan Özyakup'tan övgü ile bahsederken, hatalarını da söylemeyi ihmal etmedi. Oğuzhan için çok çarpıcı bir örnek veren Güneş, "Mesela Cristiano Ronaldo, çalışmanın ürünüdür. Oğuzhan'a da hep bunu örnek veriyorum. Oğuzhan da böyle olabilir, çünkü Oğuzhan'da o kapasite var. Oğuzhan da Trabzonlu olduğu için oynatıyorum. Yoksa oynatmam" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu. Oğuzhan'ın özellikle ikiye birleri çok iyi yaptığını belirten ve 'Ama ritim yakalaması lazım" diyen Şenol Güneş şöyle devam etti: "Takımda yeni oyunculara şans vermek zorundasınız. Allah'tan üç kulvar vardı, o yüzden sıkıntı yaşamadık. Aynı kadroyu devamlı oynatamıyorsunuz. O yüzden ideal 11 hep tartışıldı.
ÜZERİNE KOYMALI
Bütün oyuncularım iyi. Atiba, Oğuzhan ve Talisca oynadığında Gökhan'a sıra gelmiyor. Başta Gökhan şans buldu. Necip bir ara kadroda yoktu, Napoli maçında direkt 11 oynadı. Sporting maçında Oğuzhan'ı kestim, 'Necip ile kontrollü oynayayım' dedim. Adamlar devamlı üstümüze geldi. Oğuzhan girince oyun dengelendi. Oğuzhan güç olarak biraz daha üzerine koymalı. Oyuncuların mevkii istemelerine kızıyorum. Oğuzhan bunu yapıyor, işte bu anlarda sinirleniyorum. Tolgay da iki yönlü oynayabilen bir oyuncu ama riskleri var. Müthiş oyun görüşü var. Ama o da mevki seçiyor."
RİCARDO'NUN YANLIŞ DAVRANIŞLARI OLDU
Teknik patron Güneş, Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Ricardo Quaresma ile ilgili de bilinmeyenleri açıkladı. Portekizli yıldızın oyununu bildiğini ancak karakter olarak kendini tanımadığını belirterek, "Beşiktaşlı yetkililer hep 'sorunlu oyuncu' diyorlardı. Ben de onlara 'Eğer davranışlarında sorun yaşarsam, çıkar kamuoyunda açıklarım' demiştim. Quaresma müthiş çalışan bir oyuncu, bu çalışmaya saygı duyuyorum. Mesleğine aşk ile bağlı. Olağanüstü yaratıcı bir oyuncu. Bu tip oyuncuların olağanüstü davranışları da vardır. Ricardo'nun bazı yanlış davranışları oldu. Bu tavırları sadece hocaya yapmıyor, kendine de yapıyor. Dışarı alıyorsun el-kol hareketi yapıyor. 'Kendime kızıyorum' diyor" ifadesini kullandı.
ÖZÜR DİLEMESİ ÖNEMLİ
Quaresma'nın eldiven atmasının doğru olmadığının altını çizen Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı: "Orada herkesten özür dilemeli. Oyuncu takımdan özür diliyorsa benim için sorun kalmaz. Eskiden kendini kontrol edemiyordu, bu sene daha iyi ediyor. Bursa'da sert hareketleri oldu. Kendisi ile konuştum. 'Böyle devam edersen seni kenara alırım' dedim ve düzeldi. Bazen kartlardan sonra dışarı aldım, çünkü onda kırmızı kart yeme potansiyeli var. Marcelo ve Atiba'da bunları düşünmem. Yapmamaları için konuşmaya devam edeceğiz. Ama gerçek şu ki Ricardo oyun tarzımızı değiştiriyor."
BAŞKAN ORMAN'LA KAVGA EDECEKTİK
Transferde sıkıntılar olduğunu ve beyanlarının ardından Başkanla kavga etme durumuna bile geldiğini söyleyen Şenol Güneş, sıkıntılarının çok farklı olmadığını söyledi. Güneş, "Türkiye'de Eylül ayının sonlarında transferler yaptık. Tam kadro oluştururken de sakatlıklar oldu. Transfere çok karışıyorum ama kararı ben vermiyorum. Transferi yönetim yapar. Tabii ki hocanın fikirlerini alacaksın. Talisca'yı izledim ve onay verdim. Marcelo'yu Trabzonspor teknik direktörüyken de almak istedim. Beşiktaş'ta bedavaya yakın aldık. Atiba'yı da izlemiştim. Onu da istemiştim. Kısmet Beşiktaş'ta ikisi de bana geldi" diye konuştu. Güneş, Beşiktaş'ın isminin bile şampiyonluğa aday olduğunu ifade ederken şöyle devam etti:
ORTA SAHA İYİYDİ
"Ben şampiyonluk kupası almadım ama 2011 döneminde şampiyonluğu hak etmiştim. Beşiktaş Feda'dan bu dönemlere geldi. Yükselen bir değer olarak da şampiyon olduk. Birinci senedeki istek, heyecan daha fazlaydı. Bu sezon hedef takımdık" dedi. İyi bir kadro kurulup, bozulmasından yana olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Bazen aynı kadro ile başarısız da olabilirsiniz. O dönemde orta sahanın bozulmasını hiç istemiyordum. Mario'nun dışında savunma istiyordum. Ona bakarsan bizde hâlâ (gülerek) değişim yok."
BU YAPILANLAR BİR MUCİZEDİR
Oyuncular Olimpiyat'a gitmek istemiyordu. Başakşehir sağolsun stadını açtı. Daha sonrada Vodafone bitti, Allah da yardım etti. O sahaların olması mucize. Gelirlere bakıldığında yapılanlar mucize. Beşiktaş olarak Türkiye Ligi'nde şampiyon gibi yaşayacağız, en büyük oyunu koyacağız. Bana gelen kapanıyor, kapanmazsa benim işime gelir. Yetenekli oyuncularım var. Doğrular yapıldıysa kaybetmeye sadece üzülürüm.
DEMBA BA'NIN KALMASI GEREK
Demba Ba, Caner ve Ersan, geldiğinde bu sezon aklıma gelmeyecek oyunculardı. Demba Ba klas bir oyuncu, kalmasından yanayım. Caner ağır bir sakatlık geçirdi. 1.5 aydan bu yana oynamak istiyor. Şu anda çok daha iyi durumda. Yine de korkuyorum. Oyuncu sakatlıktan sonra "iyiyim" diyor ama hazır olmuyor. 1 maç yüzünden oyuncu kaybetmek istemiyorum. Caner'in doğaçlama oynama özelliği var.
JEREMAİN LENS ÇOK İYİ OYUNCU
Rakip takımdan bir oyuncu hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Başkan bana alınıp, alınmayacağı hakkında yorum yapmadı. Ama şu gerçek ki, Lens iyi bir oyuncu. RVP de, Ozan da, Aboubakar da iyi oyuncular. Mühim olan takıma ne vermeleri, ben buna bakarım. Necip kadroya giremiyordu, bir anda kadroya girdi. Bunu kendi belirledi. Önümüzdeki yıl bütün oyuncular daha iyi olmalı.
GÖNDERMEK ZORUNDAYDIK
Geçen sene 'Töre ve Demba Ba kalsın' dedim, ama satmak zorunda kaldılar. Çünkü oyuncu satmadan oyuncu alamıyorduk. Para olunca farklı isimler alındı. Elindeki oynamayan oyunculardan para alırsak, daha büyük işler olur. Bana sorarsanız, oynayanları tutarım, oynamayanları gönderirim. Bu kadronun seneye iyi olmasını bekliyoruz. Şu anda konuşuyoruz ama farklı şeyler de ortaya çıkabilir.
DAHA İYİ STOPER ŞART
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezonda ilk olarak savunmalarını güçlendireceklerini yineledi. Dusko Tosic'i stoper oynaması için almadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu yüzden Tosic'in hataları da oluyor elbette. Ama Marcelo'yu farklı bir şekilde tamamlıyor. Topu kaybediyor, tekrar adama giriyor... Atınç Nukan fena değil, ancak 1'e 1 de çabuk değil. Ersan Gülüm'ü bu sezon tam anlamıyla değerlendiremedim. Mitrovic çok teknik oyuncu fakat eksikleri var. Mitrovic'in adaptasyon dönemi var. Kötü bir oyuncu değil ama Marcelo iyi oynadığı için onu geçemiyor. Marcelo'yu da zamanında 'aman gitsin' diye bıraktılar. 'İstenmeyen' adama, şimdi 'beğenilen' adam olarak bakılıyor. Bu da hayatın bir gerçeği. Rhodolfo sağda da, solda da oynayabilir" yorumunu yaptı. Şu anda ellerindeki stoperlerin kalacak mı yoksa gidecek mi olduğunu henüz bilmediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Normalde bunlardan daha iyi stoper almaya mecburuz. Böyle bir takviye olursa onlara da güven getirir."
NEUER'İ BEĞENİYORUM
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli hocası Şenol Güneş, dünyada en beğendiği kalecinin Bayern Münih'ten Neuer olduğunu belirtirken; Türkiye'de de çok kaliteli file bekçileri olduğunu ifade etti. Beşiktaş'ta forma giyen Tolga Zengin'in özelliklerini çok beğendiğini söyleyen Güneş, "Tolga'nın özelliklerini çok beğeniyorum. Sakatlıkları olmasa böyle olmazdı. Onur Kıvrak da öyle. Tolga teknik olarak yeterli değil. Volkan Demirel iyi kaleci, özgüvenli. Ortam onu başka yerlere götürdü. Başakşehirli Volkan Babacan anormal bir çıkış yaptı. Yerini ve pozisyonunu biliyor. Fabri iyi kaleci diyoruz ama çok hatalı goller yedi. Yetenekleri var. Fabricio etkileniyor. Lyon deplasmanında etkilendi ama burada iyi oynadı. Bunu rağmen refleksleri iyi kaleci çok iyi çalışıyor" diye konuştu. 'Kalecilikte her zaman yalnızsın' diyen Güneş şöyle devam etti: "Hem yönetmelisin hem de yönetilirken saygısızlık yapmamalısın. Tolga çok iyi bir kaleci. Fabri geldi formayı aldı. Tolga gol yediğinde 'git' diyoruz, başkası yediğinde 'gitme' diyoruz. Bu arada Boyko'nun kiralık gitmesi ya da satılması gerekir."
CENK GÜCÜNÜ ARTIRMALI
Biz Aboubakar'ı aldık, Cenk Tosun'u kenara attık. Şimdi ikisini de kullanıyoruz. Cenk daha çok çalışmalı. Bilinç altında sıkıntısı var. Milli takıma gittiğinde iyiydi, övgüler sonrasında düşüş yaşadı. Moralden etkilenen bir oyuncu. İyi de olsa kötü de olsa çalışacak. Gücünü arttırmak zorunda.
OZAN, EKSİK HALİYLE GİTTİ
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye transferi erken oldu. Ozan zaten eksik bir oyuncuydu. Eksik haliyle yukarıya çıktı. Büyümeye ihtiyacı vardı. Fenerbahçe de büyük bir kulüp ama yarışan bir takımda zorlukları var. O sorumluluğun altında ezilirse sıkıntı yaşar, bu sene de onu yaşadı. Bir şansı var hala.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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