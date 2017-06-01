 Beck Balat'ta stres atıyor – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Balat'ta stres atıyor

    Beck Balat'ta stres atıyor
    Beşiktaş'ın Alman panzeri Andreas , takıma verilen izinde şampiyonluğun yorgunluğunu çıkarıyor. Balat'ta gezintiye çıkan tecrübeli sağ bek, dün sosyal medya hesabı instagram'dan oğluyla birlikte fotoğrafını paylaşıp "Günaydın İstanbul" notu düştü. Türkiye ve Beşiktaş'a olan sevgisini her fırsatta dile getiren Beck'in gönderisi taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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