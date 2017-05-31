 Şenol Güneş kovulacak adam değil! – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    kovulacak adam değil!

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> kovulacak adam değil!

    “Hocamız çok iyi niyetli, namuslu bir adam. Onunla devam edeceğiz Maaş konusu aramızda bir konu. Başarı varsa tabii ki gereken yapılır”

    , için "Hocamız kovulacak adam değil" dedi. Orman, "Ne Bilic'in ne de 'in işine hiç karışmadık. Ümraniye'ye pek gitmem, Şenol ağabey ile sohbete gidiyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz; Şenol hocayı rahatlatırım. Şenol hocayı 1980'den bu yana tanıyorum. Başkan olmadan önce Şenol ağabey diyordum, şimdi de Şenol mu diyeyim. Böyle bir tarzım yok. Şenol hocamız da hem başkan olarak hem de bir kardeş olarak bize her zaman gerekeni göstermiştir" dedi. İyi bir ekip olduklarını belirten Başkan şöyle devam etti:

    "Karadenizliler genel olarak zor insanlardır, babam da öyledir. Genel olarak hiçbir şeyden memnun olmazlar, aynaya baksa kendisini beğenmez. Şenol ağabeyin de mükemmelliyetçi yapısı var, çok yufka yürekli bir insan ve bazen sert olabilir ama çok sevencendir. İyi niyetli, namuslu bir adam. Maaş konusu ise bizim aramızda bir konu. Ortada bir başarı varsa gereken yapılır.

    GÜNEŞ'TEN SONRA TAMER TUNA
    Şenol Güneş'in yardımcılarından Tamer Tuna'nın ayrılacağını açıklamasıyla ilgili olarak konuşan Başkan Orman, "Tamer Tuna'yı Trabzonspor'dan transfer etmiştim. Yani görüşmeleri ben yapmıştım. Sakatlanmıştı, ameliyatında beraberdik. Tamer Tuna ile geleceğiyle ilgili konuşmadım. Ayrılmak istiyorsa benimle konuşur. Fikrimi almadan, kalbimi kırarak bir şey yapmaz. Ben, onun da menfaatini düşünürüm. Olmayacak bir şeye 'Evet' demem. Tamer, bana sormadan bir şey yapmaz. Osmanlıspor maçından sonra konuşuruz. Şenol Hoca ile de konuşması lazım. Tabii ki kalmasını isterim. Tamer bir projeydi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sonra kalsın projesiydi" itirafında bulundu.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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