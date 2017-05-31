Şenol Güneş kovulacak adam değil!
“Hocamız çok iyi niyetli, namuslu bir adam. Onunla devam edeceğiz Maaş konusu aramızda bir konu. Başarı varsa tabii ki gereken yapılır”
"Karadenizliler genel olarak zor insanlardır, babam da öyledir. Genel olarak hiçbir şeyden memnun olmazlar, aynaya baksa kendisini beğenmez. Şenol ağabeyin de mükemmelliyetçi yapısı var, çok yufka yürekli bir insan ve bazen sert olabilir ama çok sevencendir. İyi niyetli, namuslu bir adam. Maaş konusu ise bizim aramızda bir konu. Ortada bir başarı varsa gereken yapılır.
GÜNEŞ'TEN SONRA TAMER TUNA
Şenol Güneş'in yardımcılarından Tamer Tuna'nın ayrılacağını açıklamasıyla ilgili olarak konuşan Başkan Orman, "Tamer Tuna'yı Trabzonspor'dan transfer etmiştim. Yani görüşmeleri ben yapmıştım. Sakatlanmıştı, ameliyatında beraberdik. Tamer Tuna ile geleceğiyle ilgili konuşmadım. Ayrılmak istiyorsa benimle konuşur. Fikrimi almadan, kalbimi kırarak bir şey yapmaz. Ben, onun da menfaatini düşünürüm. Olmayacak bir şeye 'Evet' demem. Tamer, bana sormadan bir şey yapmaz. Osmanlıspor maçından sonra konuşuruz. Şenol Hoca ile de konuşması lazım. Tabii ki kalmasını isterim. Tamer bir projeydi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sonra kalsın projesiydi" itirafında bulundu.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:52
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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