Real ve Barça bile bizden tedirgin olur









Üst üste ikinci şampiyonlukla birlikte, Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın da güveni ikiye katlandı. “Rakiplerimizi hor görmüyoruz ama Türkiye’de en büyük biziz diyoruz. Bizim sessiz tezahüratımız bile milyarlarca kişiye ulaştı. Beşiktaş ile oynarken herkes tedirgin olur; Real de olur, Barcelona da!.. Beşiktaş artık cepte kuş değil” Fikret Orman, beINSports'ta birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de en büyük biziz diyoruz. Rakiplerimiz de kendi adlarına bunu söyler, normal. Biz, sessiz tezahürat ile 120 ülkede haber olduk; milyarlarca kişiye ulaştık. Beşiktaş ile oynarken artık herkes tedirgin olur. Real Madrid de olur, Barcelona da olur. Beşiktaş artık cepte kuş değildir" ifadelerini kullandı.



NORMALDE MESSİ AMA BU SENE RONALDO

Başkan, kızının TV ekranlarından yönelttiği "Ronaldo mu, Messi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu sene kesin Ronaldo... Normalde Messi'yi daha çok beğeniyorum ama bu sene Madrid'in bu noktada olmasında Ronaldo'nun payı büyük. Bir de 'Türkiye'ye gelirsem sadece Beşiktaş'ta oynarım' dedi, bundan sonra her türlü Ronaldo!.. Quaresma da onların ayarında bir oyuncu. Q7 de Ronaldo ve Messi ayarında çalışıyor. İdman bitiyor, devam ediyor. Talisca ile çalışıyor. Türk oyuncular da onları örnek almalı."



EN ÇOK ' NAPOLİ ' MAÇINA SEVİNDİM

Lyon'u orada geçerdik. 80. dakikada 1-0 öndeyiz, sonra 2 gol yemeyeceksin. Başakşehir maçında 18 dakikada 3 gol yemeyeceksin. Kiev maçı beni üzdü. Yanımda Mansimov vardı, "Bak hakem bizi doğrayacak" dedim. "Sen hasta mısın?" dedi bana. Tak-tak, maçı mahvetti. Napoli, oynadığımız takımlar içerisinde en iyi takım. Napoli galibiyetine çok sevindim. Derbilerde başarılı değildik. Bir tek G.Saray'ı yendik. Trabzonspor ile 4-3'lük maç müthişti, güzeldi. Tabii en sevindiğim maç Gaziantepspor maçı, çünkü şampiyon olduk.



ADVOCAAT'IN SÖZÜ ONA YAKIŞMADI

Orman, Dick Adovcaat'ın "Mehmet Ekici'nin F.Bahçe'ye gitmemesi için Beşiktaş, 2 milyon euro verdi" iddiasını şu sözlerle yanıtladı: "Ekici'ye 2 milyon euro vermedik. Advocaat, Beşiktaş maçlarından sonra da kariyerine yakışacak şeyler yapmadı. 'Bize çelme takmaya gelmişler' falan. Nitekim gidiyor, Allah yolunu açık etsin."



UZAK DOĞU İÇİN PLAN YAPIYORUZ

Çin ve Uzak Doğu için projelerimiz var. THY ile Uzak Doğu programı yapıyoruz. Orada sosyal medya hesapları açıyoruz. Zaman bırakılan bir şey değil, şu an çalışıyoruz. "Hadi Çin'e gidip bir maç yapalım" projesi değil. Baya bir emek var. 16 Temmuz'da Çin'e gidiyoruz. İlk maçımızı Schalke ile Guangzhou'da oynayacağız.



RAMAZAN'DAN SONRA BALO YAPACAĞIZ

Türkiye'nin tek yalı stadı bizde. Denizden geleceğiz stadımıza. Havada, karada, denizde, Beşiktaş... Sonra bir organizasyonumuz var. Dünyada şampiyonluklar sonrası takım meydana gelir. Bizim kendi stadımızda, meydanımız var. Stattaki terasımızda, takım ile taraftar bir araya gelecek. Detaylı programı arkadaşlar açıklarlar. Erken bitecek çünkü yanımız cami. Ramazan ayı içerindeyiz. İftar önce biter herhalde. Ramazan'dan sonra balo yapmak istiyoruz. Taraftarlar için de bir çalışmamız var.



F.BAHÇE BAYRAĞININ YAKILMASINA ÜZÜLDÜM

Bayrak yakma olayına üzüldüm. 2-3 kendini bilmezin yaptığını, camialara yüklemek ağır olur. Öyle şeyler oluyor ki, benle bir fotoğraf çektirmiş, birçok şeyler yazılıyor. Biz, Efendi Beşiktaş'ız. Şampiyonluğu kutlayacağız ama bize yakışır şekilde olacak. Beşiktaş Başkanı, beINSports'ta birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş 'ın büyük bir kurum olduğunun altını ısrarla çizen Başkan Orman, "Rakiplerimizi hor görmüyoruz. Ancaken büyük biziz diyoruz. Rakiplerimiz de kendi adlarına bunu söyler, normal. Biz, sessiz tezahürat ile 120 ülkede haber olduk; milyarlarca kişiye ulaştık. Beşiktaş ile oynarken artık herkes tedirgin olur.de olur,da olur. Beşiktaş artık cepte kuş değildir" ifadelerini kullandı.Başkan, kızının TV ekranlarından yönelttiği "" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu sene kesin Ronaldo... Normalde Messi'yi daha çok beğeniyorum ama bu sene Madrid'in bu noktada olmasında Ronaldo'nun payı büyük. Bir de 'Türkiye'ye gelirsem sadece Beşiktaş'ta oynarım' dedi, bundan sonra her türlü Ronaldo!..da onların ayarında bir oyuncu. Q7 de Ronaldo ve Messi ayarında çalışıyor. İdman bitiyor, devam ediyor. Talisca ile çalışıyor. Türk oyuncular da onları örnek almalı."Lyon'u orada geçerdik. 80. dakikada 1-0 öndeyiz, sonra 2 gol yemeyeceksin. Başakşehir maçında 18 dakikada 3 gol yemeyeceksin. Kiev maçı beni üzdü. Yanımda Mansimov vardı, "Bak hakem bizi doğrayacak" dedim. "Sen hasta mısın?" dedi bana. Tak-tak, maçı mahvetti. Napoli, oynadığımız takımlar içerisinde en iyi takım. Napoli galibiyetine çok sevindim. Derbilerde başarılı değildik. Bir tek G.Saray'ı yendik. Trabzonspor ile 4-3'lük maç müthişti, güzeldi. Tabii en sevindiğim maç Gaziantepspor maçı, çünkü şampiyon olduk.Orman, Dick Adovcaat'ın "Mehmet Ekici'nin F.Bahçe'ye gitmemesi için Beşiktaş, 2 milyon euro verdi" iddiasını şu sözlerle yanıtladı: "Ekici'ye 2 milyon euro vermedik. Advocaat, Beşiktaş maçlarından sonra da kariyerine yakışacak şeyler yapmadı. 'Bize çelme takmaya gelmişler' falan. Nitekim gidiyor, Allah yolunu açık etsin."Çin ve Uzak Doğu için projelerimiz var. THY ile Uzak Doğu programı yapıyoruz. Orada sosyal medya hesapları açıyoruz. Zaman bırakılan bir şey değil, şu an çalışıyoruz. "Hadi Çin'e gidip bir maç yapalım" projesi değil. Baya bir emek var. 16 Temmuz'da Çin'e gidiyoruz. İlk maçımızı Schalke ile Guangzhou'da oynayacağız.Türkiye'nin tek yalı stadı bizde. Denizden geleceğiz stadımıza. Havada, karada, denizde, Beşiktaş... Sonra bir organizasyonumuz var. Dünyada şampiyonluklar sonrası takım meydana gelir. Bizim kendi stadımızda, meydanımız var. Stattaki terasımızda, takım ile taraftar bir araya gelecek. Detaylı programı arkadaşlar açıklarlar. Erken bitecek çünkü yanımız cami. Ramazan ayı içerindeyiz. İftar önce biter herhalde. Ramazan'dan sonra balo yapmak istiyoruz. Taraftarlar için de bir çalışmamız var.Bayrak yakma olayına üzüldüm. 2-3 kendini bilmezin yaptığını, camialara yüklemek ağır olur. Öyle şeyler oluyor ki, benle bir fotoğraf çektirmiş, birçok şeyler yazılıyor. Biz, Efendi Beşiktaş'ız. Şampiyonluğu kutlayacağız ama bize yakışır şekilde olacak. 31 Mayıs 2017, Çarşamba Güncelleme: 00:54 Etiketler: Fikret Orman, Beşiktaş







