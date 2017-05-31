 Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse... – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    : Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...

    Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı , Gaziantep'teki şampiyonluk maçının ardından F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı.

    Gaziantepspor galibiyetinden sonra şampiyonluğunu ilan eden ve ligin son haftasında oynanacak olan Osmanlıspor karşılaşmasına şampiyon ünvanıyla çıkarak kutlama yapacak olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu , şampiyonluk sonrası BJK TV'ye verdiği demeçte çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

    AZİZ YILDIRIM KUTLAMALARA GELEBİLİR
    Portekizli yıldız, aylar önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye gelmek için haber yolladı" diyen Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı.

    Quaresma, "Beşiktaş'tan ayrılmayacağım. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım partimize davetlidir. İsterse şampiyonluk kutlamamıza katılabilir'' dedi.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:23
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