Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Gaziantep'teki şampiyonluk maçının ardından F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı.
Gaziantepspor galibiyetinden sonra şampiyonluğunu ilan eden ve ligin son haftasında oynanacak olan Osmanlıspor karşılaşmasına şampiyon ünvanıyla çıkarak kutlama yapacak olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma, şampiyonluk sonrası BJK TV'ye verdiği demeçte çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
AZİZ YILDIRIM KUTLAMALARA GELEBİLİR
Portekizli yıldız, aylar önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye gelmek için haber yolladı" diyen Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı.
Quaresma, "Beşiktaş'tan ayrılmayacağım. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım partimize davetlidir. İsterse şampiyonluk kutlamamıza katılabilir'' dedi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:23
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Trabzonspor taktik çalıştı
Toplam 3
Yorum
Ertunga Bursayı yenmeliyiz yakışan bucur
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 46
Yorum
kartal ya geç bu masalları artık senin taraftarın bile yemiyor vakıfbank eczacıbaşı kaç kez dünya şampiyonu oldu da ne oldu gel erkek oyunu FUTBOL
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''Gerizekalılık''
Toplam 100
Yorum
bjkone 60 mlıyona takım kurup bıde katılmak ıcın para ode elıne bı teneke kupa verıp yollasınlar parayıda cebe ındıre gandı,sız sazanlarda sevının
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