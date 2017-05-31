 Osmanlı biletleri satışta – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Osmanlı biletleri satışta

    Osmanlı biletleri satışta
    Süper Lig'in son haftasında evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak olan 'ın şampiyonluğunu kutlayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 150 ila 450 TL arasında değişiyor. Öte yandan VIP ve 1903 tribünü biletleri de 950 ve 1100 TL'den satışta olacak.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.