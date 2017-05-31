 Marcelo ameliyat oldu – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Marcelo ameliyat oldu

    Marcelo ameliyat oldu
    'ın Brezilyalı yıldızı Marcelo Guedes, sağ ayak bileğinden ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, sağ ayak bileğinden sıkışma sendromu nedeniyle ameliyat edilen oyuncuya eklem temizliği uygulandığı belirtildi. Operasyonu başarılı geçen savunma oyuncusunun 3 hafta sonra çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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