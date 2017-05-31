"Lens bize gelmek istiyor"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni sezon öncesinde mevcut kadrolarını korumaları ve oyuncu satmadıkları sürece; sadece üç takviye ile takımlarını güçlendireceklerini söyledi.
"LENS BİZE GELMEK İSTİYOR"
"Lens ile Dinamo Kiev'e gitmeden zamanında ilgilenmiştik. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de görüştük. Çin'den yüksek teklif gelirse çıkış maddesi koymak istedi kabul etmedim. Beşiktaş araç olarak kullanılacak bir kulüp değil. Ben buna müsaade etmem Messi olsa bile. Sonra zaten Fenerbahçe'ye gitti. Son derece kabiliyetli düzgün bir çocuk. Beşiktaş'a gelmek istiyor menajeri böyle söyledi. O arzu ve istek içerisinde. Görüşeceğiz, bakacağız. Ama kesin bir şey yok. Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu değil."
Q7&ATİBA İÇİN PLANLARIM VAR!
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson için özel planları olduğunu söyledi. Başkan Orman, "Quaresma yeniden gelirken burasının evi olduğunu anladı. Ailesi mutlu, taraftar mutlu, hoca mutlu, ben mutluyum. 'Çocuğum Beşiktaş'ta oynayacak' diyor, doğrudur. Quaresma'nın Beşiktaş'ta futboldan sonra görev almasını istiyorum. Atiba'nın da futboldan sonra kalmasını istiyorum. İki sene sözleşmesi var, ondan 5 sene daha faydalanmak istiyoruz. (Gülerek) Atiba ve ailesiyle mutluyuz. Bütün oyuncularımızın ailesiyle mutluyuz. Bunu bozacak bir şeye izin vermem" yorumunu yaptı.
OZİ'Yİ LEİCESTER'A SATMAM
Sevdiğim bir oyuncu yurt dışından teklif alınca "Gideceğim" diyor. Örneğin Sosa. Biz ona gözümüzün nuru gibi baktık. Artık bu duruma profesyonelce bakıyoruz. İyi teklif alanı gönderebiliriz. Oğuzhan'a çok ciddi teklifler olduğu doğru değil. Cenk Tosun'u da Çin'e satmayacağımı söyledim. Oğuzhan sadece üst düzey bir kulübe gidebilir. Mesela, Leicester'a satmam. İyi bir kulübe gitsin. Oğuzhan, benim gibi duygusal biri. Ailesi de çok kaliteli, ailemizin parçası, evimizin oğlu gibi. Öyle bir kulüpte yapamaz, biliyorum. Oynamayan oyuncularla vedalaşacağız gibi gözüküyor.
ABOUBAKAR'A KIZGINIM
Aboubakar'ın kalmasını elbette istiyoruz. Hayırlısıysa olur, değilse olmaz. Israrcı değilim. Vincent Aboubakar'ın beni kızdırdığı şeyler var. Kırmızı kartlarına kızdım, Afrika'dan geç döndü. Şenol hoca ile kalırsa, kendini geliştirebilecektir.
GOMEZ'İ DÜŞÜNMÜYORUZ
Şu an planlarımız içerisinde Mario Gomez yok. Beşiktaş büyük bir kurum. Gomez'e göre strateji yapmayız, kendi stratejimize göre gidiyoruz. Dün kümede kalma maçları vardı. Biz şampiyon olduk, onlar kümede kaldı.
TALİSCA'YI SENEYE ALIRIZ
Talisca'nın kontratındaki 1 yıllık opsiyonunu kullandık. Sonra Benfica ile 1 yıl daha kontratı kalıyor. Talisca için seneye daha agresif talebimiz olabilir, bonservisini almaya çalışabiliriz. Önder Özen döneminden beri Talisca'yı takip ettik. "Bir çocuk var, çok cılız" demişti", iyi ki takibi bırakmamışız. Talisca da müthiş ama eksikleri var. Bazı dakikalarda oyunda yok. Gaziantepspor maçını izlerken "Şenol Hoca şimdi bunu alacak" dedim. Hocayı tanıyorum ama ben de hoca olsam alırdım. Ancak sonra iki gol attı, entresan bir oyuncu.
TOLGAY'LA UZATACAĞIZ
Tolgay, bütün İtalya'yı (Roma, Inter, Lazio, Fiorentina) geziyor ama bana gelen teklif yok. Tolgay da sevdiğimiz biri. Sakatlıktan kurtuldu ve oturdu artık. Üzerine koya koya gidiyor. Sözleşmesini uzatmayı düşünüyoruz.
ADRİANO VE BA KALACAK
Adriano'yu bırakmayı düşünmüyorum ama bir teklif gelirse satarız ya da kendisi gitmek ister bilmiyorum. Demba Ba'nın kalmasını ve 2-3 sene kontrat yapılmasını da istiyorum. Demba Ba iyi bir profesyonel ve aynı zamanda harika bir santrfor.
TÖRE FAZLA İYİ KALPLİ
Gökhan Töre dönecek. Beşiktaş'ta kalmasını istiyorum. Ancak çok uçmayacak. Olağanüstü yetenekleri var ama çalışacak bunu sahada gösterecek, Beşiktaş'ın büyük kurum olduğunu bilecek. Haline tavrına dikkat edecek. İyi kalpli bir çocuk, bu yüzden kandırılabiliyor.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
"Lens bize gelmek istiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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