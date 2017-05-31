''Henüz işim bitmedi''
Beşiktaş'ın usta hocası Şenol Güneş kaldığını açıkladı, taraftarların yüreğine su serpti. "Kazanılan şampiyonluk benim eserim değil. Herkesin katkısı var ancak en önemli pay yönetimin. Ben zaten Beşiktaş'ın bireyiyim. Hiçbir yerden teklif almadım. Burada işim bitmedi. Uzun vadeli planlarım içinde alt yapıdan oyuncu çıkarmak var. Ligin en iyisi değiliz. Bunun için çalışacağız. Yeni hedefler koyacağız. 3. yıldızı almak da yetmez daha fazlası gerekiyor.''
Kazanılan şampiyonlukta herkesin emeğinin bulunduğunu ancak en önemli payın kulüp başkanı Fikret Orman ile yönetim kuruluna ait olduğunu dile getirdi. Ligde elde ettikleri başarıya değinen Güneş, "Bu eser benim eserim değil. Yönetimler, karar verenlerdir. Ben de iyi işler yaptım, kendimi yok saymıyorum ve aşağılamıyorum. Yönetim kurulu ve başkan son beş yıldır sıkıntılardan çıkarak, üstüne koyarak geldi. Ramazan ayının elverdiği ölçülerde şampiyonluğu kutlarsak iyi olur" diye konuştu.
1 YIL DAHA BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, Şenol Güneş'le sözleşme yenilediğini dün akşam saatlerinde açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a gönderilen yazıda "Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in görev süresinin, sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyon hakkının kullanılarak uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.
BAŞARI ÖRNEĞİ SERGİLEDİK
Sıkıntıyı ve yokluğu bilenin, çalışarak nereye gidebileceğini yakaladıkları başarıyla gördüklerini kaydeden Şenol Güneş, "İyi niyetle çalışana Allah yardım eder" ifadesini kullandı. Ayrıca Beşiktaş için 3. yıldızı almanın da yetmeyeceğini daha fazlasını alması gerektiğini anlatan Güneş, altyapıda da önemli yatırımlar yapmak gerektiğini dile getirdi.
KOVSALAR DA GİTMEM!
Toplantı boyunca takımda kalıp kalmayacağı yönündeki spekülasyonlara açıklık getirmeye çalışan usta hoca, doğduğu şehir Trabzon'u sevdiğini ancak bunun Beşiktaş'ta çalışmasına engel olmadığına dikkati çekerek şöyle dedi: "Trabzon için yanıyorum. Bu demek değil ki oraya gidiyorum. Zaten burada çalışıyorum. Burada mutluyum. Başkası olsaydı ortalık karışırdı, şampiyonluk kaçabilirdi. Ben Beşiktaş'ın bireyiyim, Beşiktaş ne yaparsa yaparım. Milli Takım'a gideceğim söylentileri Fatih Terim'e de yapılan bir ayıptır. Kimseyle görüşmedim, kimseden teklif almadım. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, kovsalar da gitmem."
YENİ HEDEFLERE KOŞMALIYIZ
Sezon değerlendirmesi de yapan Güneş, şunları söyledi: "Sezona şampiyon olarak başladık ve hedef takımdık. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig oynadık. Sadece ligde şampiyon olduk. Onun dışındaki hedeflere gidemedik. Daha önceki hedeflerin önüne geçmeliydik. Yönetimin 5 yıllık planlamasını düşünürseniz yönetim oldukça büyük mesafe kat etti. Biz de işlerimizin bazıları yaptık, bazıları yarım kaldı. Henüz iş tamamlanmadı. Yeni hedefler peşinde koşmalıyız. Beşiktaş ile uzun vadeli planlarım var. Üreten olmalıyız, yeni buluşlar yapmamız gerekiyor"
TARAFTAR ÜZÜLÜRSE AĞLARIM
Güneş, zorlu periyotta taraftarların desteğinden de bahsederek, "Gelecek geçmişten daha önemli. Başkanın kızının ağlamasına ben ağladım. Taraftarların üzülmesine de ağlıyorum ama ben dik duracağım. O kitle adına iş yapıyorum. Biz düşerken Beşiktaş taraftarı bizi ayağa kaldırdı. Yüzleri hep gülsün, eğlenmeye gelmelerini isterim" şeklinde konuştu.
BİRİNCİLİK HEP BOŞTADIR!
Gelecek sezon hedeflerinin sadece şampiyonluk olmayacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu ülkenin en iyisi olmanız lazım. İkincilik vardır, birincilik boştadır. Seneye Beşiktaş'ın hedefi en iyi futbol, en iyi futbolcular. Bu seneki çalışma yetmez. O çalışmanın üstüne koyamazlarsa, yeni oyuncular almak durumundayız" dedi ve devam etti: "Bu oyuncularla bir adım daha atabileceğimizi düşünüyorum. Talisca ve Aboubakar'ın iyi gittiğini görüyorum. Demba Ba ve Caner Erkin, hiçbirinin gitmesini istemem. Birinciliği boş bırakıyorum, oraya adayız. İyi oynarsanız şampiyonluk size gelir."
REKABETTEN GÜZELLİK ÇIKAR
"Yıldız taktık. Beşiktaş'ın şampiyon olması, işini iyi yapması yetmez. Diğer takımlar da iyi olmalı. Rekabetten güzelin çıkacağına inanıyorum. 50. yılımı kutluyorum. 1967'de futbola başladım, 87'de bıraktım. 7 rakamı uğurlu rakamım oldu. 7'den 77'nin hikayesini anlatmış oldum. Sezon sonu yardımcılarım ve personelle konuşacağım. Hem teşekkür edeceğim hem fikir alacağım. Beşiktaş camiasında sevildiğimi biliyorum. Ben de onları seviyorum. Trabzon doğumluyum, Trabzon'u da seviyorum. Bursa'yı da sevdim. F.Bahçe çevresinde oturuyorum, orada da saygısızlık görmedim."
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK 5 SENE İSTER
Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ta bir kan uyumu yakaladığını ancak kariyerini nerede sonlandırmak isteyeceği yönündeki soruya "Kan uyumu kanla iyiyse olur. Kanda bozukluk varsa olmaz. Ben işime odaklanırken milli takıma, Trabzonspor'a gidiyorum. Yok öyle şey. Milli takımdan beni ayırdılar. Zorla yolladılar. Orada benim param var. Şu anda gitsem yine alırım, almıyorum, orada duruyor. Alnımın akı... Bir yer doluyken oraya gitmem. Beşiktaş ile uzun vadeli planlarım içinde altyapıda oyuncu çıkarmak var. Bu on sene ister. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk, beş sene ister. Ben bunun için yaşlıyım" yanıtı verdi. Bu sözünün ardından bir basın mensubunun "O yüzden sordum" ifadesi üzerine "Öldürme beni." şeklinde espri yaptı.
DEFANSI GÜÇLENDİRMELİYİZ
Yeni sezon yapılanması için bir stoper istediğini ve bunu da kadroda bulunan diğer savunma oyuncularına söylediğini aktaran teknik direktör Şenol Güneş, "Oturmuş kadroyu bozmak doğru değil. Büyük takımda büyük oyuncular olur. Kiralık olanlar var. Ne olacağını bilmiyoruz. Eldeki oyuncular rakamın büyüklüğüne göre gidebilir. Defansa bir stoper almak şart. İki de olur mu? Gidenlere bağlı" değerlendirmesini yaptı.
ÜÇÜNCÜ YILDIZI TAKTI
Güneş, basın toplantısının sonunda arkasında bulunan panoda yer alan Beşiktaş amblemine üçüncü yıldızı taktı. Şenol Güneş, 3 yıldızlı logoyla basın mensuplarına görüntü verdi.
HİÇBİR KULVARDA EZİLMEDİK
Yarıştıkları hiçbir kulvarda ezilmediklerinin altını çizen Güneş, "Eksik olarak kabul edebileceğimiz maçlara Dinamo Kiev'i sayabiliriz. Lyon maçlarını iyi oynadık ancak hedeften uzaklaştık. Karabük, Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında çok kötü oynadık. Oyuncular, taraftar, personel, herkes büyük emek verdi. Tüm Beşiktaş ailesinin katkısı oldu. Saha içinde de saha dışında da biz bir aileydik. Hiçbir rakibi bizden üstün veya zayıf görmedik. Efendi olmaya, güzel futbol oynamaya çalıştık. Çok çalıştık, hak ettik. Kimse bize puan vermedi. İlkeli, planlı olduk. Bir yılın karşılığını alırken, gelecek yılın adımlarını da attık" diye konuştu.
GÜNEŞ'TEN İNCİLER....
-Fikret Orman'ın Çin'e açılma projesindeki niyeti doğru ve önemli. Ancak henüz buna hazır değiliz.
-Osmanlıspor maçında ilk 11'de yer alan birçok isim oynamayabilir. Fazla şans bulamayanları görevlendireceğim.
-Kulüpler altyapıda daha fazla mücadeleci olmalı. Bakın Emre Mor'a niye o kadar para veriliyor? Manchester City niye Enes'i aldı? Onların genç oyuncuya verdiği parayla biz en iyi oyuncuyu almaya çalışıyoruz.
-Cenk Tosun'un gol krallığı yarışında geride kalmasına üzüldüm. Niye oynatmadığım için bana kızıyordur. Onun başarısından rahatsız olmam. Benim başarımdan da başkan rahatsız olmaz. Mütevazı ve efendi takımız.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:24
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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