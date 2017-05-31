Güneş: Parolamız efendilik
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 2 yıldaki şampiyonluğun başarı olduğunu belirterek, "Rakiplerimiz güçlüyse, biz daha güçlü oluruz" dedi.
"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"
Başkan Fikret Orman ve yönetiminin takımın arkasında durmasının önemini anlatan tecrübeli teknik adam, "Çok başarılı gidiyoruz. Bu hızlı gidişte ayakta kalmayı bilmek gerekiyor. Sevgiye teşekkür ederim, aynı sevgiyle taraftarlarımıza bakıyorum. Onların desteği çok önemli. Benfica, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında taraftarımızın desteği bizi ayağa kaldırdı. Ayrıca takımdaki tüm oyuncularımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İyi futbolun önemine işaret eden Güneş, "Gelecek sezon inşallah şampiyon olacağız, inşallah Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağız, ama iyi futbol oynayacağız ve daha mutlu olacağız" açıklamasını yaptı.
Program sonunda Şenol Güneş'e doğum günü kutlaması da yapıldı. 1 Haziran doğumlu olan Güneş, için hazırlanan pasta canlı yayın sonunda kesildi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:42
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
Güneş: Parolamız efendilik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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