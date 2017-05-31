 Güneş: Parolamız efendilik – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Güneş: Parolamız efendilik

    Güneş: Parolamız efendilik

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 2 yıldaki şampiyonluğun başarı olduğunu belirterek, "Rakiplerimiz güçlüyse, biz daha güçlü oluruz" dedi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK TV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Güneş; kulüp, camia ve taraftarla bütünleştiğini ve bundan memnun olduğunu söyledi. "Rakiplerle biz büyürüz, rakiplerimiz güçlüyse biz daha güçlü oluruz" diyen Güneş, Şenol Güneş, son 2 yıldaki şampiyonluğun başarı olduğunu belirtti. Şenol Güneş daha büyük başarının ise oyun, davranış, efendilik olduğunu bunun da kulübe artı bir değer kattığını belirtti.

    "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"
    Başkan Fikret Orman ve yönetiminin takımın arkasında durmasının önemini anlatan tecrübeli teknik adam, "Çok başarılı gidiyoruz. Bu hızlı gidişte ayakta kalmayı bilmek gerekiyor. Sevgiye teşekkür ederim, aynı sevgiyle taraftarlarımıza bakıyorum. Onların desteği çok önemli. Benfica, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında taraftarımızın desteği bizi ayağa kaldırdı. Ayrıca takımdaki tüm oyuncularımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    İyi futbolun önemine işaret eden Güneş, "Gelecek sezon inşallah şampiyon olacağız, inşallah Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağız, ama iyi futbol oynayacağız ve daha mutlu olacağız" açıklamasını yaptı.

    Program sonunda Şenol Güneş'e doğum günü kutlaması da yapıldı. 1 Haziran doğumlu olan Güneş, için hazırlanan pasta canlı yayın sonunda kesildi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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