''Gerizekalılık''

Fikret Orman, Euroleague'i 'hırsızlık' olarak değerlendirirken kendi takımını götürmeyeceğini açıkladı.

İşte Fikret Orman'ın çok konuşulan açıklamaları;

''Ben Euroleague'e karşıyım, hırsızlık organizasyonu. Takım gönderilmesine karşıyım. İspanyol şirket kurmuş, kulüplere yüzde vermiş. Büyük sponsorlar var. Fazla para vereni alıyorlar. O kadar para harcayacağım, para İspanyol şirketin cebine girecek.

''GERİZEKALILIK''

''Maçları yöneten de şirketin para verdiği hakem. Darüşşafaka Doğuş'u Real Madrid karşısında yediler mesela. Real Madrid, CSKA Moskova para harcıyor oraya ama bence geri zekalılık. Biz Real Madrid değiliz. Rus patron da nereden geldiği belli olmayan parayı harcıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tabi ki çok değerlidir ama kulüp olarak tamamen zarar ediyorsunuz, ben buna karşıyım.''