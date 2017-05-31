 Fenerlileri kızdıracak pankart – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Fenerlileri kızdıracak pankart

    Fenerlileri kızdıracak pankart

    Taraftarlar, ’da açtıkları Şenol Güneş pankartında F.Bahçe’ye gönderme yaptı.

    İstanbul Beyazıt'ta yer alan tarihi 'ya 'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken bir Şenol Güneş pankartı asıldı. Siyah-beyazlı taraftarların astığı pankartın üzerinde yer alan yazı ise Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğuna atıfta bulunur cinstendi. Söz konusu pankarttaki yazı şöyle: "Türkiye'ye Basketbolu Sevdiren Adam"
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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