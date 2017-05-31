EuroLeague'den Fikret Orman'a yanıt
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın EuroLeague organizasyonu için yaptığı "hırsızlık" açıklamasına EuroLeague yönetiminden cevap geldi.
EuroLeague Marka ve İletişim Direktörü Alex Ferrer Kristjansson, Orman'ın açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Euroleague Basketbol, Fikret Orman'a cevap vermeyecektir çünkü bilmediği bir şey hakkında konuştuğu açıktır. Böyle bir konuyla ilgili kamuya açıklama yapmadan önce ilk önce herkesin bilgi sahibi olması gerekir.
Yine de, bahsettiği noktaların bazılarını işaretlemek için, EuroLeague'in ekonomik dağıtım kriterlerinin her katılımcı kulüp için daima çok açık olduğunu belirtmek önemlidir. Temel olarak, sayın Orman'ın sözlerinin aksine, kulüpler şirketin çoğunluk hissedarlarıdır ve bu nedenle hukukun sağladığı tüm bilgileri ayrıntılı olarak alırlar ve gelir dağılımı da dahil olmak üzere her konuda kararlar alırlar. Euroleague Basketbol, kulüplere aittir ve yalnızca kulüpler için çalışır, kararlarını alır ve onlar için gelirleri arttırır."
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:11
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EuroLeague'den Fikret Orman'a yanıt
Toplam 4
Yorum
gfb bence fıkocan haklı tamam kupayı aldık ama gelır nerde hacılar,verdıklerı teneke bır kupa,okadar sponsor ve yayın gelerını ne yapıyorlar
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EuroLeague'den Fikret Orman'a yanıt
Toplam 4
Yorum
Gerçek Yani sozun kisasi parasi olan dudugu çalar...
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Enes Ünal, İspanya yolcusu
Toplam 22
Yorum
Fenerbahçe Milli takımda da artık ilk 11 oynatılmaya başlansa güzel olacak. Cenk ve Burak tan iyidir.
EuroLeague'den Fikret Orman'a yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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