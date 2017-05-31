 Caner Erkin’den 3 yıllık imza – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ’den 3 yıllık imza

    Caner Erkin’den 3 yıllık imza

    İnter’le 750 bin euro’ya el sıkışan Beşiktaş, milli sol beke senelik 1 milyon 750 bin euro verecek.

    Beşiktaş, geçen sezon kiraladığı 'in bonservisini aldı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İnter'e giden ve burada sezon başı kampını geçirdikten sonra kiralık olarak siyah-beyazlılara gelen Caner'in bonservisi için İtalyan kulübüyle 750 bin euro'ya anlaşma sağlandı. 23 Ekim'de oynanan Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan ve uzun bir ayrılıktan sonra Gaziantep maçında 8 dakika görev alan Caner ile de anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, oyuncuya 3 yıllık sözleşme imzalatacak. Geçen sezon olduğu gibi yıllık 1 milyon 750 bin euro garanti ücret + 4 bin euro puan başı ücret almaya devam edecek olan Caner'in önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. 28 yaşındaki milli futbolcu bu sezon ligde 7 maçta görev alıp 1 asist yaptı. Caner, sakatlanmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde de üç maçta görev almıştı. Beşiktaş Sağlık Kurulu, başarılı oyuncunun sakatlığının tamamen geçtiğini açıklamıştı.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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