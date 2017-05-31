"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğunu kutlamasının hemen ardından, teknik direktör Şenol Güneş, Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkol'un konuğu olarak katıldığı Spor Servisi programında çarpıcı ifadeler kullandı.
Deneyimli teknik adam bu sabah katıldığı Spor Servisi programında yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.
Beşiktaş'ın sözleşmedeki opsiyonu kullandığının haberinin olmadığını ima eden Güneş, Mehmet Demirkol'un "Hayırlı olsun, 1 yıl sözleşme uzatılmış" sözlerine; "Evet borsaya bildirilmiş, bize de kağıt geldi, bakacağız" şeklinde cevap verdi.
Programın ilerleyen dakikalarında Fuat Akdağ'ın sözleşme opsiyonuyla ilgili sorduğu "Yönetimle oturup konuşacaksınız tabii, transfer talebiniz ya da başka talepleriniz olacak mı?" sorusuna Şenol Güneş, "Onları konuşup hallettik. Zaten yıl içinde de konuşulan şeyler bunlar" diye yanıt verdi.
Detaylar birazdan...
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:47
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Lyon, Belhanda için Valbuena’yı bekliyor
Toplam 6
Yorum
wolverine82 valbuena gelmesini kesinlikle istemem çünkü fenere çağ atlatır
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Volkan: Yönetim ne derse o olur
Toplam 7
Yorum
wolverine82 ah canım yazık size seneye medet umuyor volkan bey takımınızda vizyon yok yok ruh yok ne şampiyonluğundan bahsediyorsun seneye 5 ol yet er
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 17
Yorum
Sapidik Aziz En büyük başarı oysa; onu da ilk Galatasaray aldı Azize. Bayan basketbol takımı, kimi yenerek aldı hafızanı topla.. :)
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