 "Bize de kağıt geldi, bakacağız" – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    "Bize de kağıt geldi, bakacağız"

    "Bize de kağıt geldi, bakacağız"

    Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğunu kutlamasının hemen ardından, teknik direktör Şenol Güneş, Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkol'un konuğu olarak katıldığı Spor Servisi programında çarpıcı ifadeler kullandı.

    Deneyimli teknik adam bu sabah katıldığı Spor Servisi programında yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

    Beşiktaş'ın sözleşmedeki opsiyonu kullandığının haberinin olmadığını ima eden Güneş, Mehmet Demirkol'un "Hayırlı olsun, 1 yıl sözleşme uzatılmış" sözlerine; "Evet borsaya bildirilmiş, bize de kağıt geldi, bakacağız" şeklinde cevap verdi.

    Programın ilerleyen dakikalarında Fuat Akdağ'ın sözleşme opsiyonuyla ilgili sorduğu "Yönetimle oturup konuşacaksınız tabii, transfer talebiniz ya da başka talepleriniz olacak mı?" sorusuna Şenol Güneş, "Onları konuşup hallettik. Zaten yıl içinde de konuşulan şeyler bunlar" diye yanıt verdi.

    Detaylar birazdan...

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:47
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