Yönetim Şenol Güneş kararını verdi
Beşiktaş'ta tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon hakkının kullanıldığını borsaya bildirdi.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görev süresinin, sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyon hakkının kullanılarak uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:21
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Kop gel Sow
Toplam 8
Yorum
Q7 LENS VE SOW BAŞKAN ORMAN BEDAVA ALIYORMUŞ.
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Adım adım Kartal’a
Toplam 7
Yorum
eraycan takımımız iyi bu yüzden yapılacak tarsferler takımı sırtlayacak deneyimli yıldızlar olmalı q7 gibi isim yapmış oyuncular lazım bize
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Adım adım Kartal’a
Toplam 7
Yorum
eraycan başkan sözleşmesi bitecek oyuncular mutlaka vardır avruapda bize lazım değil bu oyuncu tarnsfer olacakta tosiçten adrianodan daha üstün olma
Yönetim Şenol Güneş kararını verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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