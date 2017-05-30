 Yönetim Şenol Güneş kararını verdi – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Yönetim kararını verdi

    Yönetim Şenol Güneş kararını verdi

    'ta tecrübeli teknik direktör 'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

    Kulübü, teknik direktör 'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon hakkının kullanıldığını borsaya bildirdi.

    Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görev süresinin, sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyon hakkının kullanılarak uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:21
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