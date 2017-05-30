 Tamer Tuna veda etti – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    veda etti

    Tamer Tuna veda etti

    Şenol Güneş'in yardımcılarından ayrılık kararı aldı.

    Tuna, "Beşiktaş'ta yaşadığım günleri asla unutmayacağım. Futbolculuğumda 100. yıl kadrosunda yaşadığım şampiyonluk sonrası, teknik direktörlük kariyerimde iki sezondur burada kazandığım şampiyonluk benim için her zaman çok ayrı yerde olacak. Beşiktaş her zaman kalbimin bir köşesinde olacaktır" açıklamasını yaptı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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