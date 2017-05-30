Tamer Tuna veda etti

Şenol Güneş'in yardımcılarından Tamer Tuna ayrılık kararı aldı.

Tuna, "Beşiktaş'ta yaşadığım günleri asla unutmayacağım. Futbolculuğumda 100. yıl kadrosunda yaşadığım şampiyonluk sonrası, teknik direktörlük kariyerimde iki sezondur burada kazandığım şampiyonluk benim için her zaman çok ayrı yerde olacak. Beşiktaş her zaman kalbimin bir köşesinde olacaktır" açıklamasını yaptı.