 ''Şampiyonluk ‘emek’ ister'' – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    ''Şampiyonluk ‘emek’ ister''

    ''Şampiyonluk ‘emek’ ister''
    Sezon başında büyük tartışmalar ışığında 'a gelen , şampiyonluk sonrasında şu ifadeleri kullandı: "Futbol demek ailelerimizden uzak kalmak demek. Ama sonunda şampiyon olunca her şey keyifli oluyor. Emeğin karşılığını görebilmek çok önemli. Taraftarlara da teşekkür ederim, her zaman bana destek oldular. Katkım ve desteğim olduğu için huzurluyum."
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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