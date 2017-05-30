 Şampiyon Fatih’in peşinde – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Şampiyon Fatih’in peşinde

    Şampiyon Fatih’in peşinde
    TFF 1. Lig'de play-off'u son maçta kaçıran Altınordu'nun genç forveti 'a şampiyon Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. Bu sezon 21 maçta 4 gol atan 19 yaşındaki golcü, kulübüyle kontratını 2021'e uzatmıştı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
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