Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı
Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın Trabzonspor maçının ardından yaptığı "Başka bir takım Mehmet Ekici'yi biz almayalım diye 2 milyon Euro önerdi" açıklamasına cevap verdi.
Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi için Beşitaş'ın oyuncuya 2 Milyon Euro teklif ettiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:
"Advocaat kariyerine yakışacak şekilde konuşmuyor. Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gitmesin diye 2 milyon Euro vermedik. Beşiktaş maçı sonrası da kendine yakışmayacak şeyler söyledi. Neyse gidiyor zaten yeterince kötü anısı var burada o yüzden konuşmayacağım."
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son olarak Manchester City'nin defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yla ilgilendiklerini ancak transferde herhangi bir aşama kaydedilmediğini belirtti.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 15:59
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Kop gel Sow
Toplam 6
Yorum
ahmet gökçe adam gibi adam hemde musluman ve hacı bundan daha guzel ne olabilirki
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"Beşiktaş'tan kovsalar da gitmem"
Toplam 66
Yorum
bjk Eko kardeş çok biliyodunda madem gel sen ol sana bırakalım takımı ne dersin önce aynaya kendine bak sonrada suratına yukur uykun açılır
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Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı
Toplam 20
Yorum
FB BEN BOŞ DEĞİLİM BARDAGIN DOLU TARAFINA BAK 4 HAFTA ÖNCE OLÜ FENER NERDEYSEARAYI KAPATIP GELİYORDU BASAK SASIRMASYDI GÖRÜRDUN
Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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