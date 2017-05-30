Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı

Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi için Beşitaş'ın oyuncuya 2 Milyon Euro teklif ettiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:



"Advocaat kariyerine yakışacak şekilde konuşmuyor. Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gitmesin diye 2 milyon Euro vermedik. Beşiktaş maçı sonrası da kendine yakışmayacak şeyler söyledi. Neyse gidiyor zaten yeterince kötü anısı var burada o yüzden konuşmayacağım."



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son olarak Manchester City'nin defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yla ilgilendiklerini ancak transferde herhangi bir aşama kaydedilmediğini belirtti.