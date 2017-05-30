 Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı

    Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı

    Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın Trabzonspor maçının ardından yaptığı "Başka bir takım Mehmet Ekici'yi biz almayalım diye 2 milyon Euro önerdi" açıklamasına cevap verdi.

    Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi için Beşitaş'ın oyuncuya 2 Milyon Euro teklif ettiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

    "Advocaat kariyerine yakışacak şekilde konuşmuyor. Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gitmesin diye 2 milyon Euro vermedik. Beşiktaş maçı sonrası da kendine yakışmayacak şeyler söyledi. Neyse gidiyor zaten yeterince kötü anısı var burada o yüzden konuşmayacağım."

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son olarak Manchester City'nin defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yla ilgilendiklerini ancak transferde herhangi bir aşama kaydedilmediğini belirtti.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:59
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