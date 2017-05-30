Orman açıkladı: O futbolcuyla da ilgileniyorlar
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens'le ilgilendiklerini açıklayan Fikret Orman, bonservisi Manchester City'de olan Eliaquim Mangala'yla da ilgilendiklerini açıkladı.
Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Orman, "Mangala'yla ilgileniyoruz ama Manchester City ne düşünüyor ya da ne yapacak onu bilmiyoruz henüz" dedi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 15:28
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Süper Lig’in kralı Love
Toplam 5
Yorum
sermiyan Bu adamı Fenerbahçe döneminde Zico ne kadar istemişti.Ama Aziz Yıldırım denen adam böyle kaliteli oyuncuları transfer edermi etmedi zaten
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Fikret Orman 'Lens transferini' açıkladı
Toplam 9
Yorum
Özgür Bence gerek yok fenerde göbek bile bağladı
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Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı
Toplam 4
Yorum
GFB Cümle alem biliyor ne dolaplar çevirdiğini ve senden kimse dürüstlükte beklemiyor ben bozdum bu transferi diye.Karakterin müsait olunca bunl
Orman açıkladı: O futbolcuyla da ilgileniyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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