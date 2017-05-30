 Orman açıkladı: O futbolcuyla da ilgileniyorlar – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Orman açıkladı: O futbolcuyla da ilgileniyorlar

    Orman açıkladı: O futbolcuyla da ilgileniyorlar

    Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens'le ilgilendiklerini açıklayan Fikret Orman, bonservisi Manchester City'de olan Eliaquim Mangala'yla da ilgilendiklerini açıkladı.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, adı siyah-beyazlı kulüple anılan defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yla ilgili olarak açıklamada bulundu.
    Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Orman, "Mangala'yla ilgileniyoruz ama Manchester City ne düşünüyor ya da ne yapacak onu bilmiyoruz henüz" dedi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman açıkladı: O futbolcuyla da ilgileniyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.