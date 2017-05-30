Orman açıkladı: O futbolcuyla da ilgileniyorlar

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens'le ilgilendiklerini açıklayan Fikret Orman, bonservisi Manchester City'de olan Eliaquim Mangala'yla da ilgilendiklerini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, adı siyah-beyazlı kulüple anılan defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Orman, "Mangala'yla ilgileniyoruz ama Manchester City ne düşünüyor ya da ne yapacak onu bilmiyoruz henüz" dedi.