 Moussa Sow beğendi ortalık fena karıştı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    beğendi ortalık fena karıştı

    Moussa Sow beğendi ortalık fena karıştı
    'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, eski takım arkadaşları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün şampiyonluk kutlaması sonrası paylaştığı fotoğrafı beğendi. 'in Instagram'dan gönderdiği kare sonrasında Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı bu duruma büyük tepki gösterdi. Öte yandan Arda Turan ve Yunus Mallı da şampiyonluk fotoğraflarına beğeni bırakan futbolcular olarak dikkat çekti.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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