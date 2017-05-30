 ''Milli takıma alınmamam utanç verici!'' – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    ''Milli takıma alınmamam utanç verici!''

    ''Milli takıma alınmamam utanç verici!''

    'a sezon ortası Deportivo'dan transfer olan Babel, Hollanda Milli Takımı'na seçilmediği için sitem etti.

    'ta oynadığı başarılı futbol ile adeta yeniden doğan ve kritik maçlarda attığı goller ile dikkat çeken Babel, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj ile kendisini milli takıma almayan Hollanda'nın yeni teknik adamı Advocaat'a sitemde bulundu. Babel, "Kariyerimin bittiğini söylediler. Hollanda Milli Takımı için utanç bir durum bu ki benim şu anki iyi formumdan yararlanmıyorlar, hem de bu kritik dönemde" diye yazdı. Babel'in bu mesajı Hollanda basınında da yankı bulurken, birçok gazete Babel'i haklı buldu.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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