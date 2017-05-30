 Hoca kaldığını açıklıyor – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Hoca kaldığını açıklıyor

    Hoca kaldığını açıklıyor
    , bugün 12.00'de basın toplantısı düzenleyip sezonun değerlendirmesini yapacak. Söylentilere nokta koyup Kartal'ın başında "Durmak yok yola devam" diyecek. Bu arada yönetici Ahmet Nur Çebi de "Güneş ile konuşacağız. 1+1 değil 2 yıl yapacağız. 3'e devam edeceğiz" dedi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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