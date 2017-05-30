Güneş gibi doğdu
Kartal’ı üst üste 2 kez şampiyon yapan ilk yerli hoca unvanını alan Şenol Güneş, ayrıca takıma yıldız kazandıran ilk Türk hoca oldu. Ezeli rakiplerini bütün kulvarda geride bırakan siyah-beyazlılar, iç-dış saha fark etmeksizin kazandı. Beşiktaş, tarihi Güneş'le yeniden yazdı.
EN ÇOK KAZANAN TAKIM
Beşiktaş, tecrübeli hoca ile son iki sezonda en çok galibiyet alan takım oldu. Geçen sezon 25 galibiyet alarak şampiyonluğa ulaşan siyah- beyazlılar, bu sezon ise bitime bir hafta kala 22 galibiyet elde edip mutlu sona ulaştı. İki sezonda toplam 47 kez rakiplerini yenen Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye göre 8 maç daha fazla kazandı. Beşiktaş 'ın yüksek galibiyet oranı yakaladığı bu iki sezonda Fenerbahçe iki farklı teknik adamla 39 galibiyet elde etti. Bu sezon Beşiktaş'la yarışan Başakşehir ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Son sezonlarda düşüş yaşayan Galatasaray ise bu periyotta 31 galibiyette kaldı.
'İLK'LERİN HOCASI GÜNEŞ
Güneş, Beşiktaş'ın başında birçok ilke de imza attı. Siyah-beyazlı ekibi üst üste iki kez şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör unvanını alan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'ta birden fazla şampiyonluğu olan Türk teknik direktör olarak da tarihe geçti. Geçmiş sezonlardaki şampiyonluklarının büyük bölümünü yabancı teknik adamlar yönetiminde alan Kartal, 2008-09'da Mustafa Denizli yönetiminde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, tarihindeki 15. şampiyonluğa ulaşırken, Güneş de Beşiktaş'a yıldız kazandıran ilk yerli teknik adam unvanını aldı.
EVİNDE GEÇİT VERMEDİ
Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş ile iç saha performansında da rakiplerinin önünde yer aldı. Şampiyon olduğu iki sezonda evinde toplam 26 galibiyet alan Beşiktaş, 2 yenilgiyle sahasında en az mağlubiyet yaşayan takım oldu. Bu iki sezonda evinde 5 beraberlik alan siyah- beyazlı ekip, 83 puanla iç saha performansında zirveye yerleşti. Bu periyotta Başakşehir, iç sahada 23, Fenerbahçe, 22, Galatasaray ise 19 kez kazandı. Beşiktaş, ayrıca evinde en çok gol atan takım (78).
?LİDERLİĞİ DE TEKELİNE ALDI
Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş döneminde ligin lider takımı olarak da öne çıktı. Geçen sezonki şampiyonlukta tam 29 hafta boyunca zirvede yer alan Beşiktaş, bu sezon ise 17 hafta lider kaldı. Elde ettiği şampiyonlukla bu sezonki liderlik haftasını 18 haftaya çıkaracak olan siyah-beyazlılar, 2 sezonda toplam tam 47 karşılaşma sonucunda zirveyi rakiplerine bırakmamış olacak. Beşiktaş'ın lige damgasını vurduğu iki sezonda Başakşehir 15 hafta liderlik koltuğunda oturabildi. Ligin en çok şampiyon olan takımlarından Fenerbahçe 4 hafta lider kaldı; Galatasaray sadece 1 hafta zirvede yer alabildi.
GOLLERDE DE ZİRVEDE
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde hücumda da etkili bir performans sergiledi. Geçen sezon 75 golle ligin en golcü takımı olan Kartal, bu sezonun 33. haftasına kadar 69 gol atarak, unvanını korudu. Beşiktaş, bu iki sezonda toplam 144 kez rakip fileleri havalandırıp ligin en golcüsü unvanını elde etti. Galatasaray bu iki sezonda 129 gol kaydederken, Fenerbahçe 117 ve Başakşehir de 116 gol attı.
DIŞARIDA DA AYNI TARİFE!
Beşiktaş, deplasman performansında da rakiplerine zirveyi bırakmadı. Dışarıda rakiplerini 21 kez yendi. 7 kez berabere kalan Beşiktaş, 6 maçta ise mağlup oldu. 66 gol atan Kartal, 70 puanla deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu. Başakşehir 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 52 puanda kaldı.
SÖZÜNÜN ERİ!
Usta teknik adam, resmi imzayı attığı 11 Haziran 2015 tarihinde verdiği sözü fazlasıyla tuttu. Güneş, başkan Fikret Orman'la düzenlenen basın toplantısında "Şampiyonluk özlemini biliyorum. O heyecan bende var, aynı heyecanı oyuncularımdan da bekliyorum. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim" demişti. Tecrübeli çalıştırıcı, üst üste 2 şampiyonlukla sözünün eri olduğunu kanıtladı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:25
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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