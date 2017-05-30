''Gerizekalılık''
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TV+ aplikasyonundaki, Life+ kanalında yayınlanan Spor Meydanı programında THY Euroleague hakkında flaş sözler söyledi.
Fikret Orman, Euroleague'i 'hırsızlık' olarak değerlendirirken kendi takımını götürmeyeceğini açıkladı.
İşte Fikret Orman'ın çok konuşulan açıklamaları;
''Ben Euroleague'e karşıyım, hırsızlık organizasyonu. Takım gönderilmesine karşıyım. İspanyol şirket kurmuş, kulüplere yüzde vermiş. Büyük sponsorlar var. Fazla para vereni alıyorlar. O kadar para harcayacağım, para İspanyol şirketin cebine girecek.
''GERİZEKALILIK''
''Maçları yöneten de şirketin para verdiği hakem. Darüşşafaka Doğuş'u Real Madrid karşısında yediler mesela. Real Madrid, CSKA Moskova para harcıyor oraya ama bence geri zekalılık. Biz Real Madrid değiliz. Rus patron da nereden geldiği belli olmayan parayı harcıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tabi ki çok değerlidir ama kulüp olarak tamamen zarar ediyorsunuz, ben buna karşıyım.''
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:53
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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