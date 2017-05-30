Durmak yok, yola devam
Portekizli yıldız Quaresma“Ben hiç kimseyle görüşmedim, ayrılmaya da niyetim yok” dedi. Anderson Talisca "Kalmak istediğimi hep söyledim, sözleşmeyi de hemen imzalarım" ifadesini kullandı.
İNİŞ-ÇIKIŞLAR OLACAK
"Taraftarımız çok özel, mükemmel bir taraftar grubuna sahibiz. Oynamasanız da stada girdiğinizde size enerji veriyorlar. Beşiktaş taraftarı hep kalbimin bir köşesinde olacak, buradan ayrıldığımda da..."
Şampiyonluğun çok uzun bir yol olduğunun altını çizen Portekizli yıldız, "İniş çıkışlar oldu tabi ki. İnsanın istemediği şeyler de oluyor, bunlar da başımızdan geçti. Beşiktaş uzun senelerdir iki kez üst üste şampiyonluk görmemişti ama bu takım bunu başardı ve iki sene üst üste şampiyon oldu. Aslında ben başından beri şampiyon olacağımızı düşünüyordum. Hiç inancım kırılmadı. Kötü başlangıç yapmamıza rağmen ben hep şampiyon olacağımızı düşünüyordum" ifadelerini kullandı.
GÜNEŞ, BÜYÜK BİR HOCA
Şenol Güneş için "Çok büyük bir hoca ve büyük bir insan. Oyunculara nasıl yaklaşacağını iyi biliyor" diyen Quaresma sözlerini şöyle tamamladı: "Hayatım boyunca sahada farklı şeyler yaptığım için eleştirildim. O an kafama yatarsa her şeyi yaparım. Güçlü bir karakterim, inatçıyım. Biraz kafamın dikine giden bir yapım var. Kariyerim boyunca ya çok sevildim, ya da çok nefret edildim."
Beşiktaş'a bu sezon kiralık olarak katılan Talisca, tıpkı Quaresma gibi siyah-beyazlı camiada çok mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini dile getirdi. Şampiyonluk maçında iki gol birden atarak eğlencelerin fitilini ateşleyen Talisca, Benfica'da iki sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu sezon da Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı. Sambacı, kendisine yöneltilen "3 yıllık sözleşme teklif edilse ne dersin?" sorusuna "evet" yanıtını verirken şöyle devam etti: "Her zaman kalmak istediğimi belirttim. Ondan sonraki mevzular beni aşar. Beşiktaş ile Benfica'nın arasında benim bilemeyeceğim, başkanın bileceği iş. Ailem burayı çok sevdi, İstanbul'u, Beşiktaş'ı çok benimsedik. Bu oyunumuzu ve kapasitemizi gösterdiğimizde umarım daha çok şampiyonluklar yaşarız."
HOCAMIZA MİNNETTARIM
TÜrkiye'ye geldiği ilk yılında bu gururu yaşamanın çok özel olduğunu ifade eden Brezilyalı yıldız, "Buraya geldiğimde, Beşiktaş'a imza attığımda şampiyonluk için mücadele eden her sene şampiyonluğa oynayan bir takıma geldiğimi biliyordum ve öyle de oldu. Lig boyunca bir yol haritamız vardı o yolda ilerledik ve şampiyon olduk. Hocamız Şenol Güneş de, Quaresma'nın dediği gibi büyük bir hoca. Oyuncuya ne zaman, nasıl yaklaşması gerektiğini iyi biliyor. Oynayan değil, oynamayan oyuncular ile de yakından ilgileniyor. Benim de iyi ve kötü anlarım oldu. Kötü anlarımda yanımda olması benim için önemliydi. Hocama minnettarım" dedi.
ALLAH VERGİSİ YETENEK
8 golle bu sezon Süper Lig'de "ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu" olan Sambacı, attığı birbirinden güzel frikik golleriyle ilgili de şu yorumu yaptı: "Çok çalışma var bunun arkasında tabi ki Allah'ın verdiği bir yetenek var ama o yeteneğin üzerine çalıştığınız zamanlar da oluyor. Quaresma'nın dediği gibi kafamıza eseni yapıyoruz ama sürekli çalışıyoruz. Maç içinde kim daha iyi hissediyorsa topa o vuruyor. Bu yeteneğimizi de gösterdik sanırım. Frikiklerin başına geldiğim zaman insanların cep telefonlarını hazırladığını görüyorum, görmüyorum sanmasınlar."
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:48
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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