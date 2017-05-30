 ''Değerini bulan satılır'' – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    ''Değerini bulan satılır''

    ''Değerini bulan satılır''
    , Oğuzhan ve Tolgay konusunda, "Tolgay başarılı bir futbolcu. Ama değerini bulursa satmak durumundasınız. Oğuzhan da çok kıymetli bir futbolcu. Giderlerse yeni birilerini buluruz. Ama bunlar gitmez ve bizde kalırlarsa 2-3 tane nokta transfere ihtiyacımız var" diye konuştu.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
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