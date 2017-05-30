Beşiktaş'ta Marcelo ameliyat oldu
Beşiktaş'ta Marcelo bu sabah sağ ayak bileğinden ameliyat oldu.
Brezilyalı stoper Sağlık Kurulu Başkanı Op. Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ ayak bileğinden Sıkışma sendromu (Anterior İmpingement) nedeniyle ameliyat edildi ve oyuncuya Artroskopik debridman (eklem temizliği) uygulandı. Operasyonu başarılı geçen Marcelo'nun 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği bildirildi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 14:11
-
Şenol Güneş kendisi açıkladı: Ayrılacak mı?
Toplam 34
Yorum
Gökhan fatih kım kı kacıcak ya . Adamı td yaptımnız
-
Avrupa Kartal’ı konuşuyor
Toplam 8
Yorum
neoplan bjk nin bir yıldızı cenk korayın hile hurdalarıyla takıldı. BJk hala iki yıldızlı.
-
Şenol Güneş kendisi açıkladı: Ayrılacak mı?
Toplam 34
Yorum
neoplan bjk nin bir yıldızı cenk korayın hile hurdalarıyla takıldı. BJk hala iki yıldızlı.
Beşiktaş'ta Marcelo ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.