 Beşiktaş'ta Marcelo ameliyat oldu – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Beşiktaş'ta Marcelo ameliyat oldu

    Beşiktaş'ta Marcelo ameliyat oldu

    Beşiktaş'ta Marcelo bu sabah sağ ayak bileğinden ameliyat oldu.

    Brezilyalı stoper Sağlık Kurulu Başkanı Op. Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ ayak bileğinden Sıkışma sendromu (Anterior İmpingement) nedeniyle ameliyat edildi ve oyuncuya Artroskopik debridman (eklem temizliği) uygulandı. Operasyonu başarılı geçen Marcelo'nun 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği bildirildi.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:11
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