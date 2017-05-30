Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeramain Lens'in Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyledi.



İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

''Lens ile Dinamo Kiev'e gitmeden zamanında ilgilenmiştik, Fenerbahçe'ye gitmeden önce de görüştük. Çin'den yüksek teklif gelirse çıkış maddesi koymak istedi kabul etmedim. Beşiktaş araç olarak kullanılacak bir kulüp değil.''

Ben buna müsaade etmem Messi olsa bile. Sonra zaten Fenerbahçe'ye gitti. Son derece kabiliyetli düzgün bir çocuk. Beşiktaş'a gelmek istiyor menajeri böyle söyledi. O arzu ve istek içerisinde. Görüşeceğiz, bakacağız. Ama kesin bir şey yok. Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu değil.''