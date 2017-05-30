''Beşiktaş'a gelmek istiyor''
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TV+ aplikasyonundaki, Life+ kanalında yayınlanan Spor Meydanı programında Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens ile ilgili flaş sözler kullandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeramain Lens'in Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyledi.
İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;
''Lens ile Dinamo Kiev'e gitmeden zamanında ilgilenmiştik, Fenerbahçe'ye gitmeden önce de görüştük. Çin'den yüksek teklif gelirse çıkış maddesi koymak istedi kabul etmedim. Beşiktaş araç olarak kullanılacak bir kulüp değil.''
Ben buna müsaade etmem Messi olsa bile. Sonra zaten Fenerbahçe'ye gitti. Son derece kabiliyetli düzgün bir çocuk. Beşiktaş'a gelmek istiyor menajeri böyle söyledi. O arzu ve istek içerisinde. Görüşeceğiz, bakacağız. Ama kesin bir şey yok. Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu değil.''
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:37
-
O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
-
Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
-
Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
''Beşiktaş'a gelmek istiyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.